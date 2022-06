Onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo: transmissão na TV e horário

O Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, visita o Ceará nesta quarta-feira, 15 de junho, para buscar os três pontos rumo para a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Com a bola rolando a partir das 19h (Horário de Brasília), os times jogam na Arena Castelão, em Fortaleza, pela décima segunda rodada. Descubra as informações de onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo.

Mesmo após a saída de Dorival Júnior para o Flamengo, o time do Ceará conseguiu manter o bom futebol e a organização ao empatar com o Goiás por 1-1 no último fim de semana. O clube não perde por sete rodadas, ocupando a 13ª posição com catorze pontos.

O Atlético, por outro lado, também empatou com o Santos por 1-1 dentro de casa na rodada passada. Com esse resultado, tem que dar a volta por cima no jogo desta quarta para seguir rumo até a liderança da competição se quiser o status de favorito.

Onde assistir o jogo do Galo hoje ao vivo na TV?

O jogo do Galo hoje ao vivo vai passar no SporTV e Premiere.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, os canais podem ser encontrados em todos os estados do Brasil para os assinantes. Se você não tem as opções em seu televisor, deve entrar em contato com a sua operadora.

Outra opção para curtir o Brasileirão ao vivo é o aplicativo do Premiere e o Globo Play, streaming também para assinantes, disponíveis no celular, tablet, computador ou na smart TV.

Informações do jogo Ceará x Atlético MG hoje:

Data: 15/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do jogo do Ceará x Atlético MG hoje:

Bruno Pacheco foi expulso na última partida e por isso não pode jogar hoje, enquanto goleiro João Ricardo cumpre suspensão. Além disso, Léo Rafael e Dentinho estão lesionados.

Escalação do Ceará: Richard; Victor Luis, Gabriel Lacerda, Messias, Nino Paraíba; Richard Cândido, Fernando Sobral, Rodrigo Lindoso; Mendoza, Vina e Matheus Peixoto. Técnico:

Allan e Jair estão suspensos, enquanto Zaracho segue machucado e em trabalho de recuperação.

Escalação do Atlético MG: Everson; Tripodi, Junior Alonso, Nathan, Guilherme Arana; Calebe, Otávio, Ademir; Nacho, Keno e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed

Palpites Ceará x Atlético MG

Não há favoritos no duelo desta quarta-feira pelo Brasileirão. Os elencos de Ceará e Atlético Mineiro mantém um desempenho irregular dentro de campo e, por isso, o empate pode ser um resultado esperado, com 1 x 1 ou até empate sem gols para os dois.

O Ceará continua sem técnico, mas joga dentro de casa. O Galo, por outro lado, promete aproveitar o fato do adversário estar desfalcado em jogadores importantes e também sem treinador. Porém, o Mohamed ainda precisa realizar algumas melhorias no futebol do time mineiro.