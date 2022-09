Onde assistir o jogo do Galo hoje e em qual horário (7/9)

Pronto para buscar a parte de cima da tabela, o Atlético MG enfrenta o RB Bragantino nesta quarta, 7 de setembro, a partir das 17h (horário de Brasília), na 26ª rodada do Brasileirão. A partida acontecerá no Mineirão, em Belo Horizonte, e onde assistir o jogo do Galo hoje vai ser no Premiere em todo o país ao vivo.

Na última rodada, o Galo venceu o Atlético Goianiense e, por isso, entra em campo nesta quarta 100% confiante para buscar novamente os três pontos. Ocupando a 7ª posição com 39 pontos conquistados em dez vitórias, nove empates e seis derrota, o time mineiro pode ficar próximo da parte de cima se vencer. Desde que Cuca assumiu o comando do Atlético, são dois triunfos, quatro derrotas e dois empates.

Do outro lado, o RB Bragantino não vence no Brasileirão por cinco rodadas, quando superou o Juventude em 31 de julho. Em 11º lugar com 32 pontos conquistados em oito vitórias, oito empates e nove derrotas, o elenco paulista promete contar com os principais jogadores no duelo desta quarta para trazer para casa os três pontos. Com aproveitamento de 42%, o time tem o quinto melhor ataque e defesa na temporada.

Onde assistir o jogo do Galo hoje?

O jogo do Galo hoje vai passar no Premiere (pay-per-view), a partir das 17h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar através do GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes.

É isso mesmo o que você leu torcedor, a partida do Atlético Mineiro no Brasileirão só vai passar no pay-per-view, disponível por valor extra na mensalidade, entre as principais operadoras de TV por assinatura. Com isso, o torcedor deve entrar em contato com a sua operadora para adquirir o pacote de canais.

Outra opção para onde assistir jogo do Galo hoje é o GloboPlay, serviço de streaming disponível apenas para assinantes. Com filmes, série, desenhos, novelas e canais ao vivo, a plataforma só pode ser assistida por quem escolhe o plano e assina tal valor por mês, entre R$ 24,90 até R$ 86,90.

O GloboPlay está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

INFORMAÇÕES DO JOGO

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

VAR: Daniel Nobre Bins

Rodada: 26ª rodada do Brasileirão

Últimos jogos Atlético MG e RB Bragantino

ATLÉTICO MG

América MG 1 x 1 Atlético MG – Domingo, 28/08 – Brasileirão

Atlético GO 0 x 2 Atlético MG – Domingo, 04/09 – Brasileirão

RB BRAGANTINO

Corinthians 1 x 0 RB Bragantino – Segunda-feira, 29/08 – Brasileirão

RB Bragantino 2 x 2 Palmeiras – Sábado, 03/09 – Brasileirão

Confira como foi a última partida do Galo.

