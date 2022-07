Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde assistir o jogo do Inter hoje! Enfrentando o América Mineiro, o clube gaúcho entra em campo nesta segunda-feira, 11 de julho, pela 16ª rodada do Brasileirão a partir das 20h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, saiba onde assistir o jogo de hoje.

O Inter busca os três pontos para seguir vivo na briga pelo G4 da competição, enquanto os visitantes precisam se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir o jogo do Inter hoje ao vivo?

Os torcedores do Inter e América-MG poderão acompanhar o jogo de segunda-feira pelo SporTV, Premiere e também pelo Globo Play. A partida do Brasileirão está prevista para começar às 20h (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, a única maneira de assistir o jogo de futebol é pelos canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura em todo o país. O Premiere, entretanto, é um pacote de canais de futebol disponível por valor extra na mensalidade.

Para ver online, os aplicativos do Premiere e o Globo Play retransmitem as imagens para todos os usuários através da plataforma para celular, tablet, computador e smart TV.

O Internacional se classificou para as quartas de final da Sul-Americana depois de ganhar do Colo-Colo durante a semana. Sob o comando de Mano Menezes, o clube conseguiu se recuperar na competição internacional para disputar o mata-mata da temporada.

Pelo Brasileirão, o time vem de empate em 1 a 1 com o Ceará, ocupando a 6ª posição com 25 pontos. Até aqui, o elenco marca seis vitórias, sete empates e duas derrotas. No seu desempenho, apresenta vinte e dois gols marcados com apenas quinze sofrido, mostrando a campanha muito regular, com dificuldades apenas na defesa.

Se vencer hoje, o Inter entra para o G4 do campeonato aos 28 pontos, destronando Atlético Mineiro, Fluminense e Athletico Paranaense.

O América, por outro lado, ocupa a 14ª posição da tabela com apenas 18 pontos. O time de Vagner Mancini conseguiu quebrar a sequência de cinco jogos sem vencer, depois de ganhar do Goiás no último fim de semana.

O clube contabiliza até aqui cinco vitórias, três empates e sete derrotas, contabilizando apenas doze gols marcados e 17 sofridos dentro e fora de casa, o que resulta em problemas reais do elenco no setor defensivo. Por isso, se quiser brigar para fugir da zona de rebaixamento e quem sabe a vaga em torneios internacionais, o Coelho terá de vencer o jogo de hoje.

Jogos do Brasileirão na rodada

Pela décima sexta rodada do Brasileirão, o fim de semana contou com dez jogos.

O destaque foi para o jogo entre Corinthians e Flamengo, além do jogo do Fluminense contra o Ceará, com a despedida do ídolo Fred dos gramados do futebol.

Confira todos os resultados da rodada.

RB Bragantino 4 x 0 Avaí

Fluminense 2 x 1 Ceará

Goiás 2 x 1 Athletico PR

Coritiba 2 x 2 Juventude

Corinthians x Flamengo

Santos x Atlético GO

Fortaleza x Palmeiras

Atlético MG x São Paulo

Cuiabá x Botafogo

Internacional x América MG

