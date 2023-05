Confira as informações do jogo do Paysandu hoje. Foto: Reprodução John Wesley/Paysandu

Duelo será transmitido no serviço de streaming com exclusividade

Onde assistir o jogo do Paysandu hoje na Série C do Brasileirão - 11/05

Onde assistir o jogo do Paysandu hoje na Série C do Brasileirão – 11/05

Ypiranga e Paysandu disputam a terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, 11 de maio, no Estádio Colosso da Lagoa. A bola vai rolar no jogo do Paysandu hoje às 20h (horário de Brasília) e tem transmissão apenas na internet.

O Paysandu ocupa a 13ª posição com três pontos enquanto o Canarinho é o 6º colocado com quatro pontos.

Como assistir jogo do Paysandu hoje ao vivo

O serviço de streaming DAZN transmite o jogo do Paysandu hoje na Série C do Brasileirão. Nenhum canal de televisão vai passar a partida desta quinta-feira.

O produto detém os direitos de transmissão da Série C do Brasileirão e por isso pode exibir com exclusividade a partida para todos os estados do Brasil.

Acesse o site (www.dazn.com), clique em "assine agora", faça o seu cadastro e assine a plataforma por R$ 34,90 por mês.

Transmissão em áudio do jogo

Não é assinante do streaming? Fique tranquilo torcedor, existe também a opção de acompanhar a partida nesta quinta-feira por áudio.

O canal do Papão TV no Youtube disponibiliza a transmissão do próprio grupo para todos os torcedores e o melhor: totalmente de graça. Não tem imagens, é apenas o áudio com a equipe de narradores e comentaristas do canal.

Dá para ouvir pelo computador ou aplicativo do Youtube no celular, tablet ou smartv.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Colosso da Lagoa

Onde assistir: DAZN

Como funciona a Série C do Brasileirão?

Vinte equipes das mais variadas regiões do Brasil disputam a Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão do futebol. A primeira fase acontece em pontos corridos em turno único, ou seja, os times jogam 19 rodadas onde se enfrentam apenas um vez.

Cada vitória dá ao time três pontos, enquanto o empate só garante um para os dois lados. Ao fim da primeira fase, os oito primeiros na tabela de classificação avançam para a segunda fase. Na contramão, os quatro últimos serão rebaixado para a segunda divisão.

Na segunda fase, eles são divididos em dois grupos se quatro cada onde jogam entre si por seis rodadas, ou seja, se enfrentam duas vezes cada. O dois primeiros garantem o acesso para a Série B, enquanto os líderes de cada grupo jogam a final pelo título da Série C na temporada.

Escalações de Ypiranga x Paysandu

O duelo desta quinta-feira, Ypiranga e Paysandu, é importante para os dois clubes. Os dois treinadores deverão optar pelos titulares em campo para buscarem os três pontos. A bola vai rolar às 20h, horário de Brasília.

Ypiranga: Caíque; Ivan, Islan, Windson, Guilherme Guedes; Lorran, Mossoró; Erick Farias, MV, Rubens e João Pedro.

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genílson, Filemon; Igor Fernandes, Jacy Maranhão, Arthur, Geovane, Bruno Alves; Vinícius Leite e Mário Sérgio.

Jogos da terceira rodada

Dez jogos serão disputados neste fim de semana, entre quinta-feira até a próxima segunda, pela terceira rodada da Série C do Brasileirão.

Quinta-feira, 11/05:

Ypiranga x Paysandu - 20h (Horário de Brasília)

Sábado, 13/05:

Confiança x Figueirense - 16h30 (Horário de Brasília)

Pouso Alegre x São Bernardo - 16h30 (Horário de Brasília)

Aparecidense x Náutico - 19h (Horário de Brasília)

América RN x Botafogo PB - 21h30 (Horário de Brasília)

Domingo, 14/05:

Manaus x Altos - 16h (Horário de Brasília)

Remo x Amazonas FC - 16h30 (Horário de Brasília)

Floresta x CSA - 19h (Horário de Brasília)

Brusque x Volta Redonda - 19h (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 15/05:

Operário PR x São José RS - 20h (Horário de Brasília)

A mais querida ou a mais temida? 👀 Você que me diz! 2/19 ✅ Até quinta-feira com mais do #NossoMelhor na #SerieC2023 🇧🇷 pic.twitter.com/XvpxZwDj9d — @Brasileirão - Série C (@BrasileiraoC23) May 9, 2023

Leia também:

Quais são os times que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão 2023