Onde assistir online jogo do Flamengo no Brasileirão ao vivo - 25/06

Onde assistir online jogo do Flamengo no Brasileirão ao vivo – 25/06

É dia de jogo do Flamengo! O elenco carioca busca retomar o caminho das vitórias neste domingo, 25/06, diante do Santos, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar entre as equipes às 18h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Como assistir jogo do Flamengo no Premiere ao vivo

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Flamengo e Santos pelo Brasileirão neste domingo. O torcedor pode acompanhar em qualquer lugar do país a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília.

Quem possui a assinatura do pay-per-view avulsa pode assistir no site ou no aplicativo. Mas como funciona?

1) Acesse www.premiere.globo.com ou o próprio aplicativo do Premiere. Só tem acesso quem tem a assinatura do pacote de canais. Clique na opção "entrar" e digite o seu email e senha do usuário.

2) Caso não seja assinante, vá em "assine premiere" e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

3) Vá até o menu principal e sintonize o jogo do Flamengo para assistir ao vivo como e onde quiser.

Arbitragem

O árbitro Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo do Flamengo e Santos neste domingo, pela décima segunda rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. Este é o terceiro jogo do Peixe na temporada e o segundo do Rubro-Negro que ele vai apitar.

Os auxiliares são Guilherme Dias Camilo, Leone Carvalho Rocha e o quarto árbitro Ilbert Estevam da Silva.

No VAR, árbitro de vídeo, Rodolpho Toski Marques será o responsável por analisar cada lance da partida envolvendo suposto pênalti, falta grave e expulsão.

Prévia de Santos x Flamengo

O duelo entre Flamengo e Santos marca o recontro de Jorge Sampaoli com o Santos, primeiro time brasileiro que o treinador argentino comandou. Por outro lado, são equipes que brigam em posições diferentes no campeonato.

Com 13 pontos, o Peixe é o 13º colocado no Brasileirão com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O time santista não vence há cinco rodadas e, por isso, precisa mais do que nunca retomar o caminho do triunfo na competição se quiser evitar o rebaixamento. Depois da derrota, Odair Hellmann foi demitido e Paulo Turra assume o elenco da Baixada Santista.

Do lado do Flamengo, o grupo perdeu para o RB Bragantino na última rodada e, por isso, terá que reconstruir totalmente o seu plano dentro de campo. Sexto colocado com 19 pontos, o grupo coleciona seis vitórias, um empate e quatro derrotas no Brasileirão.

O último encontro de Santos e Flamengo foi em 25 de outubro de 2022, na temporada passada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A com o resultado de 3 a 2 para o Rubro-Negro.

Escalação do Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias, João Lucas; Dodi, Rodrigo Fernández, Lucas Lima; Soteldo, Mendoza e Marcos Leonardo (Técnico: Falcão).

Escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro (Técnico: Jorge Sampaoli).

O que aconteceu com a Vila Belmiro?

Durante o jogo contra Santos e Corinthians, na quarta-feira (21), os torcedores do Peixe atiraram bombas e sinalizadores dentro de campo após a derrota para o alvinegro no clássico paulista. Em decisão, o STJD determinou que o Santos jogue na Vila Belmiro 30 dias sem público.

A punição serve também para jogos fora de casa, ou seja, torcedores do Peixe não podem visitar os outros estádios por esse determinado tempo. O futebol feminino também está incluso na matéria.

Se o julgamento acontecer antes dos 30 dias, aí a punição pode mudar, de acordo com o GE.

Leia também:

Quais títulos o Flamengo não tem?