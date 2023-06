Internacional entra em campo com titulares neste domingo. Foto: Reprodução Ricardo Duarte / Internacional

Elenco enfrenta o América neste domingo, no Independência, pelo Brasileirão

Onde assistir online jogo do Inter ao vivo e horário - 25/06

Onde assistir online jogo do Inter ao vivo e horário – 25/06

América Mineiro e Internacional se enfrentam neste domingo, 25 de junho, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada. O jogo do Inter começa às 18h30, horário de Brasília, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O Internacional não perde há quatro rodadas, enquanto o Coelho tem duas rodadas com empate e derrota, pronto para buscar os três pontos e se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Como assistir jogo do Inter na internet hoje

A partida entre América e Internacional vai passar no Premiere ao vivo neste domingo. O canal só está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Quem é assinante avulso do pay-per-view pode acompanhar direto do aplicativo. Mas como funciona?

1) Entre no site www.premiere.globo.com pelo computador ou navegador do seu celular. Se preferir, pode acessar pelo próprio aplicativo.

2) Clique na opção "entrar" e aí digite o email e a senha. Caso contrário, vá em "assine premiere" e escolha qual o melhor pacote ao seu bolso.

3) Assim que entrar na sua conta, acesse o mosaico principal e vá em assistir, clicando na opção do jogo do Inter.

Escalações de América MG x Internacional

Os times estão em posições diferentes pelo Brasileirão, mas os três pontos são fundamentais para ambos os lados neste domingo. Por isso, os treinadores vão colocar em campo os principais jogadores do plantel.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

América MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana, Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Breno, Martinez; Everaldo e Aloísio (Técnico: Vagner Mancini).

Internacional: John; Igor Gomes, Moledo, Nico Hernández, Renê; Rômulo, Johnny, Campanharo; Pedro Henrique, Alan Patrick e Luiz Adriano (Técnico: Mano Menezes).

Quantos anos o Internacional não ganha Brasileiro?

O Internacional não ganha o Brasileirão desde 1979, quando conquistou o tricampeonato brasileiro. Na época, o torneio ainda era disputado no modelo eliminatório. Além disso, o time pode completar seis anos sem ganhar um título oficial.

O primeiro título brasileiro do Inter veio em 1975. Depois, levantou a taça pela segunda vez em 1976 e, em 1979 pela terceira vez na sua história. O clube gaúcho não vence o Brasileirão por mais de 40 anos.

O último título do elenco veio em 2017, quando tornou-se bicampeão da Recopa Gaúcha.

Leia também:

Quando começam os jogos das quartas de final da Copa do Brasil?