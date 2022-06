Onde assistir Operário PR x Bahia ao vivo e horário da Série B (11/06)

Equipe do Bahia pode diminuir a diferença com o líder se vencer neste sábado

Em uma busca incansável pela liderança da Série B do Brasileirão, o Bahia enfrenta o Operário neste sábado, 11 de junho, pela décima segunda rodada da competição. Com a bola rolando a partir das 18h30 (Horário de Brasília), o confronto vai ser no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Operário PR x Bahia ao vivo hoje.

Onde assistir Operário PR x Bahia hoje ao vivo?

Procurando saber onde assistir Operário PR x Bahia hoje? O torcedor deve sintonizar os canais SporTV e Premiere para curtir ao vivo o jogo.

Com transmissão exclusiva, os canais do SporTV e Premiere só estão disponíveis através das operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve obter ambas as emissoras em sua programação.

O Premiere, pay-per-view, só pode ser acessado por valor extra na mensalidade como pacote de canais de futebol. Se preferir, pode assistir também online pelo aplicativo para celular, tablet e computador.

Assinante Globo Play também tem futebol ao vivo em sua plataforma.

Informações do jogo do Operário PR x Bahia hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

Arbitragem: Caio Max Augusto

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Copa do Brasil sub-20 2022: quando começa a competição?

Operário PR busca o G4 da Série B

Ao vencer o Guarani na última rodada por 3 x 0, a equipe do Operário subiu para a 6ª posição da tabela com o total de 15 pontos, acumulando quatro vitórias, três empates e três derrotas.

O grupo tem chances de alcançar o G4 da competição se vencer o seu jogo e Sport e Grêmio perderem na rodada, já que estão na frente dos paranaenses. Nas próximas rodadas, devem faturar os três pontos novamente para seguirem rumo para a parte de cima.

Provável escalação do Operário: Vanderlei; Reniê, Thales, Alemão; Fabiano, Fernando, Ricardinho, Arnaldo; Silvinho, Paulo Sérgio e Rafael Chorão. Técnico: Claudinei Oliveira

Bahia briga pela liderança

Do outro lado, o Bahia segue vivo na briga pela liderança. Em segundo lugar com 22 pontos, tem seis pontos a menos que o Cruzeiro, atual ponta da tabela. Se vencer e o adversário tropeçar na rodada do fim de semana, a diferença cai para três pontos e o elenco baiano fica próximo da liderança.

O Bahia faturou até aqui na competição o total de sete vitórias, um empate e três derrotas dentro e fora de casa, sendo o favorito no jogo deste sábado.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Luiz Otávio, Didi, Djalma; Patrick, Rildo, Daniel, Mugni; Matheus Alvarenga e Rodallega. Técnico: Guto Ferreira

Palpite Operário PR x Bahia

Mesmo fora de casa, o time do Bahia é o grande favorito no jogo deste sábado.

O elenco baiano segue vivo na briga pela liderança, com sete vitórias até aqui conquistadas. Por essa razão, também deve retornar para casa com a vantagem ao seu lado.

Os anfitriões podem dar trabalho aos baianos, mas devem ficar atrás no futebol jogado dentro dos gramados.