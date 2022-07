Onde assistir Operário x Tombense hoje (25/07): horário e transmissão

Equipes jogam a primeira rodada do returno na Série B do Brasileirão

Valendo a 20ª rodada da Série B do Brasileirão, onde assistir Operário x Tombense hoje? Nesta segunda-feira, 25 de julho, as equipes disputam os três pontos no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Com transmissão ao vivo para todo o país, a partida tem início às 19h (horário de Brasília).

Fique ligado e confira onde assistir o jogo de hoje na Série B do Brasileirão.

Onde assistir Operário x Tombense hoje ao vivo?

A partida do Operário x Tombense hoje será transmitida no Premiere e Globo Play, a partir das 19h (horário de Brasília), nesta segunda-feira na rodada da Série B do Brasileirão.

Com transmissão para todos os estados do país, o futebol nesta segunda está disponível no Premiere, pay-per-view somente por valor extra na mensalidade. É necessário obter em sua programação o produto através do e-mail e senha.

Já online, onde assistir Operário x Tombense hoje será no Globo Play, plataforma de streaming disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

Últimos jogos de Operário x Tombense:

Tombense 1 x 1 Operário PR – Brasileirão Série B

Tombense 0 x 1 Operário PR – Brasileirão Série B

Operário PR 1 x 1 Tombense – Brasileirão Série B

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Operário vem na 16ª posição com 20 pontos. Em toda a temporada o elenco paranaense contabiliza cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas, buscando escapar da degola para afastar todo e qualquer perigo de ser rebaixado na competição. Jogando em casa, terá a vantagem de repor os pontos perdidos depois de perder para o Novorizontino na última rodada.

Do outro lado, o Tombense vem de vitória em cima do Criciúma, por 1 a 0 jogando em casa. Agora, ocupa a 8ª posição com 28 pontos. O elenco contabiliza seis vitórias, dez empates e três derrotas, onde tenta alcançar novamente a parte de cima. Mesmo fora de sua casa, é o grande favorito no duelo desta segunda-feira.

Tombense é grande destaque da Série B do Brasileirão

O elenco de Minas Gerais faz uma boa campanha na segunda divisão do Campeonato Brasileiro este ano. Depois de conquistar o acesso no ano passado, diretamente da Série C do Brasileirão, o Tombense promete fazer de tudo para continuar na liga ou, quem sabe, brigar por seu espaço na elite.

Neste momento, aparece na 8ª posição com 28 pontos, contabilizando seis vitórias, dez empates e três derrotas, com o total de dezenove gols marcados e dezoito gols sofridos. Isso mostra que o futebol do grupo mineiro vem equilibrado,

Operário x Tombense – 20ª rodada do Brasileirão

Horário : 19h (horário de Brasília)

: 19h (horário de Brasília) Local : Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa Onde assistir Operário x Tombense hoje: Premiere e Globo Play

Premiere e Globo Play Arbitragem : Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) VAR: Adriano de Assis Miranda

