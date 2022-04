Onde assistir Palmeiras x Flamengo feminino ao vivo e horário (01/04)

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 1º de abril, no Brasileirão Feminino

Nesta sexta-feira, Palmeiras e Flamengo disputam a partir das 20h (Horário de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão Feminino de 2022, no Allianz Parque, na capital paulista. Confiraas informações e onde assistir Palmeiras x Flamengo feminino ao vivo.

Onde assistir Palmeiras x Flamengo feminino

O jogo entre Palmeiras e Flamengo hoje vai ser transmitido no SporTV, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

O canal do SporTV vai passar para todos os estados do Brasil o jogo de hoje, disponível apenas em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi e VIVO. Para obter o acesso, basta entrar em contato com a emissora.

Se você é assinante e prefere assistir de maneira online, pode acompanhar através do streaming GloboPlay, tanto no aplicativo como pelo computador.

A arbitragem vai ser de José Guilherme Almeida E Souza.

Escalação do Palmeiras e Flamengo

Escalação do Palmeiras: Camilinha, Amanda, Thaís, Day Silva, Katrine, Júlia Bianchi, Ary Borges, Duda Santos, Andressinha, Bia Zaneratto e Byanca

Escalação do Flamengo: Kaká, Monalisa, Cida, Núbia, Gisseli, Kaylane, Thaísa, Cris, Leidi, Gica e Maria Alves

O Palmeiras venceu o Cruzeiro na última rodada e, por isso, entra em campo nesta sexta-feira completamente confiante de superar o grande adversário que tem pela frente no Brasileirão Feminino. Em segundo lugar na tabela, contabiliza 10 pontos com três vitórias e um empate.

Do outro lado, o Flamengo vem em quinto lugar com 8 pontos, ou seja, tem duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota até o momento. Por isso, quer manter o seu desempenho exemplar na competição feminina para chegar até a parte de cima da tabela.

Jogos do Brasileirão Feminino na rodada

Oito partidas serão realizadas neste fim de semana, começando na sexta até a segunda-feira, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino.

Palmeiras x Flamengo – 20h

São José x Ferroviária – 15h (Sábado, 02/04)

Real Brasília x Grêmio – 15h (Sábado, 02/04)

Internacional x RB Bragantino – 16h (Sábado, 02/04)

Corinthians x São Paulo – 11h (Domingo, 03/04)

Avaí x Santos – 15h (Domingo, 03/04)

Cresspom x Esmac – 15h (Domingo, 03/04)

Cruzeiro x Atlético-MG – 20h (Segunda-feira, 04/04)

