Onde assistir Palmeiras x Santos feminino ao vivo e horário – 19/03

Neste sábado, Palmeiras e Santos se enfrentam pela terceira rodada do Brasileirão Feminino, com início às 14h, no Allianz Parque, na cidade de São Paulo. A seguir, saiba os detalhes de onde assistir Palmeiras x Santos feminino ao vivo.

Na última rodada, o Verdão ficou no empate diante do Grêmio, enquanto o Peixe venceu o São José jogando em casa pela rodada.

Onde assistir Palmeiras x Santos feminino

O jogo do Palmeiras e Santos hoje vai passar ao vivo no canal BAND, a partir das 14h, pelo horário de Brasília.

Com um jogo transmitido por rodada, o canal da BAND vai passar o confronto do Brasileirão feminino neste sábado para todo o Brasil ao vivo. A narração será de Isabelly Moraes com comentários de Alline Calandrini e Milene Domingues.

Escalações de Palmeiras x Santos

O time do Verdão Feminino estreou bem com vitória diante do Galo, mas na rodada passada empatou diante do Grêmio e, por isso, entra em campo neste sábado, pela terceira rodada, para dar a volta por cima e colocar o seu elenco feminino entre as primeiras posições. Por fim, aparece em sexto com 3 pontos.

Provável Palmeiras: Amanda; Thaís, Agustina, Bruna; Júlia, Camilinha, Duda Santos, Ary Borges; Byanca, Bia Zaneratto, Chú

Enquanto isso, o elenco do Santos vem em sétima posição com 3 pontos, ou seja, contabiliza uma vitória na temporada do Brasileirão e uma derrota até aqui. O grupo santista venceu o São José, mas perdeu para o Real Brasília e, por isso, entra em campo para o clássico de hoje com as melhores jogadoras no elenco.

Provável Santo: Vivi; Bruninha, Tayla, Sassá, Stabile; Brena, Julia, Erikinha, Ketlen; Jane, Cristiane

Jogos do Brasileirão Feminino na rodada

Pela terceira rodada do Brasileirão, oito jogos vão acontecer neste fim de semana, seguindo até a segunda-feira.

Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

Palmeiras x Santos – 14h

Grêmio x Atlético-MG – 16h

Real Brasília x RB Bragantino – 15h (Domingo, 20/03)

São José x Cresspom – 15h (Domingo, 20/03)

Avaí x ESMAC – 15h (Domingo, 20/03)

Ferroviária x Flamengo – 19h (Segunda-feira, 21/03)

Internacional x São Paulo – 20h (Segunda-feira, 21/03)

+ Brasileirão Feminino 2022: como funciona, datas e onde assistir