Onde assistir Ponte Preta x CRB ao vivo e horário do jogo hoje (7/11)

Para fechar a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta e CRB se enfrentam neste domingo, 7, a partir das 20h30. O duelo será realizado no Estádio Moisés Lucarelli, mas com transmissão da TV fechada. Saiba então onde assistir Ponte Preta x CRB hoje, ao vivo, e tudo sobre o confronto.

Onde assistir Ponte Preta x CRB hoje?

O jogo do Ponte Preta x CRB hoje ocorre a partir do horário das 20h30 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV3 e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 7 de novembro 2021

Local: Estádio Moisés Lucarelli – Campinas (SP)

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir Ponte Preta x CRB hoje: Premiere e SporTV3

Como as equipes chegam ao jogo?

A Ponte Preta chega ao confronto vindo de dois empates consecutivos. Com 39 pontos, a Macaca está somente com um de vantagem para a zona do rebaixamento, mas não entra no Z-4 nesta rodada, visto que o Londrina – 17º colocado – já jogou e perdeu para o Cruzeiro.

Por outro lado, a equipe do CRB segue em busca de uma vaga no G-4. Logo depois de vencer o Vasco na última rodada, o Galo chegou aos 54 pontos e colou na zona de classificação para a próxima Série A. Agora, busca o segundo triunfo consecutivo, para manter próximo o sonho do acesso.

Qual a provável escalação de Ponte Preta x CRB?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 20h30, a bola rola para o jogo do Ponte Preta x CRB hoje, que o torcedor poderá assistir na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Ponte Preta: Ivan, Kevin, Fábio Sanches, Rayan (Ednei) e Rafael Santos; Yago Henrique (André Luiz ou Lucas Cândido), Léo Naldi e Marcos Júnior; Richard, Moisés e Rodrigão.

CRB: Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão (Celsinho); Claudinei, Jean Patrick e Diego Torres; Pablo Dyego, Jajá e Nicolas Careca.

