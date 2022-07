Onde assistir Ponte Preta x Operário ao vivo e horário hoje (30/07)

A bola vai rolar às 19h (horário de Brasília) neste sábado, 30 de julho, entre Ponte Preta e Operário no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Mas onde assistir Ponte Preta x Operário ao vivo hoje? As equipes entram para concorrem aos três pontos na 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada.

Confira todos os detalhes e informações sobre o jogo de hoje no texto a seguir.

Onde assistir Ponte Preta x Operário ao vivo hoje

O jogo entre Ponte Preta x Operário terá transmissão do Premiere às 19h (Horário de Brasília). O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens do futebol ao vivo para assinantes.

O pay-per-view promete televisionar as imagens do confronto neste sábado para todos os estados do país. O Premiere, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir Ponte Preta x Operário hoje é apenas no Globo Play, streaming disponível para o aplicativo do celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo da Ponte Preta x Operário hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em São Paulo

Arbitragem:

VAR:

Ponte Preta e Operário na Série B do Brasileirão 2022

Mesmo com uma campanha regular, a Ponte Preta permanece na 15ª posição com 22 pontos, ou seja, possui apenas dois pontos de vantagem com o primeiro colocado da zona de rebaixamento. A vitória neste sábado é a possibilidade que o clube paulista tem de se afastar da degola, contando com a força da torcida em casa para alavancar os jogadores e manter a confiança.

O Operário, por outro lado, vem logo atrás na 16ª posição da tabela com 21 pontos. Isto é, o clube paranaense é o primeiro fora da zona de rebaixamento. A derrota neste sábado é praticamente o passaporte do elenco até a degola, uma vez que tem de contar com tropeços dos adversários pela rodada. Ao todo, o Operário contabiliza cinco vitórias, seis empates e nove derrotas, com a quarta defesa mais vazada.

Quantas rodadas tem no Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro da Série B tem 38 rodadas. Divididas em primeiro e segundo turno, são dezenove rodadas para cada etapa da segunda divisão no futebol brasileiro.

O Brasileirão é realizado em pontos corridos, ou seja, as vinte equipes disputam as rodadas onde cada vitória vale três pontos, o empate um a derrota nenhum. Ao fim da temporada, os quatro primeiros avançam para a elite do Campeonato Brasileiro, enquanto os quatro últimos da tabela são rebaixados para a Série C, a terceira divisão.

Contando com a vigésima primeira rodada, faltam dezessete rodadas para terminar a competição este ano.

Jogos da Série B do Brasileirão hoje

Quatro jogos da 21ª rodada do Brasileirão na Série B acontecem neste sábado, 30 de julho. Cada um dos confrontos promete grandes desafios aos clubes.

O destaque fica para o embate entre o Vila Nova e o Novorizontino, com o time goiano buscando escapar da lanterna do campeonato. Já o Cruzeiro visita o Brusque para se manter como o grande favorito ao acesso.

Confira todos os confrontos de hoje e os resultados passados.

Terça-feira (26/07):

Chapecoense 0 x 0 Grêmio

Quinta-feira (28/07):

Vasco x CRB

Sport x Guarani

Sexta-feira (29/07):

Bahia x Náutico

Tombense x Sampaio Corrêa

Sábado (30/07): – assistir Ponte Preta x Operário ao vivo

Brusque x Cruzeiro – 11h

Londrina x Criciúma – 16h

Novorizontino x Vila Nova – 18h30

Ponte Preta x Operário – 19h

CSA x Ituano – 20h30

