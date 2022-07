Onde assistir Ponte Preta x Tombense (03/07): transmissão e horário

Anfitriões buscam escapar da zona de rebaixamento, enquanto visitantes estão próximos do G4 da tabela

Válido pela décima sexta rodada da Série B do Brasileirão, descubra onde assistir Ponte Preta x Tombense. A bola vai rolar entre as equipes neste domingo, 3 de julho, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 11h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir o jogo de hoje em qualquer estado do Brasil.

A Ponte empatou com o Vila Nova na última rodada, enquanto o elenco mineiro ficou na igualdade sem marcar diante do CRB, fora de casa.

Onde assistir Ponte Preta x Tombense

Horário: 11h (horário de Brasília)

Onde assistir Ponte Preta x Tombense: SporTV, Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro / VAR: Heber Roberto Lopes

Os canais do SporTV, Premiere e Globo Play transmitem o jogo da Ponte Preta e Tombense neste domingo, 3 de julho, a partir das 11h (horário de Brasília), pela Série B do Brasileirão ao vivo.

Com transmissão exclusiva, a partida não vai passar na televisão aberta. Os canais do SporTV e Premiere só estão disponíveis entre as operadoras de TV por assinatura, sendo os únicos meios de assistir o futebol do Brasileirão hoje ao vivo. O Premiere, pacote de canais, está disponível tanto na plataforma como nas operadoras pelos valores de R$59,90 até R$89,90.

Para assistir pelo celular, na Smart TV ou computador, o serviço de streaming Globo Play pode ser encontrado para os assinantes.

SPORTV:

SKY: 39 (439 no HD)

CLARO TV: 39 (539 no HD)

VIVO TV HD: 39, 539, 339 (Intelsat 34) e 819 no HD

OI TV: 39

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Prováveis escalações de Ponte Preta x Tombense:

Escalação do Ponte Preta: Caique França; Thiago Oliveira, Fábio Sanches, Douglas Mendes; Walisson Luiz, Norberto, Artur, Felipe Amaral; Fessin, Nicolas e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; Roger Carvalho, Manoel, Joseph, David; Zé Rafael, Everton, Rodrigo; Paulo de Souza, Kleiton e Ciel. Técnico: Bruno Pivetti

Sem vencer uma partida há quatro rodadas, a Ponte Preta já ascendeu o seu alerta de perigo na Série B do Brasileirão. O time vem de empate com o Vila Nova, atual lanterna, enquanto ocupa a 18ª posiçaõ da tabela de classificação com 14 pontos apenas.

Em toda a competição, o elenco marcou três vitórias, cinco empates e sete derrotas. Na zona de rebaixamento, o principal objetivo do grupo, que não disputa outros torneios pela temporada de 2022, é neste momento retomar o bom futebol do elenco e escapar da degola. No entanto, a Macaca tem apenas nove gols marcados, enquanto sofreu 14 dentro e fora de casa.

Do outro lado, o Tombense faz uma temporada exemplar. Recém promovido da terceira divisão, o grupo mineiro aparece na 6ª posição com o total de vinte e um pontos, colecionando até aqui quatro vitórias, nove empates e duas derrotas apenas.

O futebol dentro de campo ainda tem muitos aspectos a melhorar, com mudanças a serem realizadas até o fim do primeiro turno da Série B, mas o elenco de Minas parece cada vez se sentir mais confiável, mesmo com os problemas. São 16 gols marcados e catorze sofridos, enquanto tem a invencibilidade de 7 jogos.

O Tombense não disputa outros torneios na temporada.

Jogos do Brasileirão Série B hoje:

Para fechar a décima sexta rodada da Série B do Brasileirão, três partidas serão realizadas neste domingo, dia 3 de julho de 2022.

Cada um dos confrontos tem transmissão pela televisão e online. O destaque fica para o encontro de Vasco e Sport, e o duelo de Bahia e Grêmio, na Arena Fonte Nova,. onde todos os quatro batalham na parte de cima da classificação.

Confira a seguir os jogos de hoje.

Ponte Preta x Tombense – 11h (Premiere)

Bahia x Grêmio – 16h (Globo, SporTV e Premiere)

Vasco x Sport – 16h (Globo e Premiere)

