Onde assistir Ponte Preta x Vitória ao vivo e horário do jogo (30/10)

Ponte Preta e Vitória se enfrentam neste sábado, 30, a partir das 16h, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio Moisés Lucarelli, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Ponte Preta x Vitória ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Ponte Preta x Vitória hoje?

O jogo da Ponte Preta x Vitória hoje, 30/10, não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 30 de outubro 2021

Local: Estádio Moisés Lucarelli – Campinas (SP)

Onde assistir Ponte Preta x Vitória: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Com a vitória na última rodada, a Ponte Preta conseguiu abrir vantagem para a zona do rebaixamento. O triunfo deixou a Macaca em 15º, com 37 pontos, sendo cinco à frente do Z-4. Agora, o clube de Campinas quer engatar o segundo triunfo consecutivo, para respirar mais aliviado na tabela.

Por outro lado, a equipe do Vitória vem embalada com dois resultados positivos na tabela. Em 18º, o Rubro-negro tem 32 pontos e pode encostar no Brusque, primeiro time fora do Z-4, em caso de vitória. No entanto, a equipe baiana não escapa da degola, por conta do número de vitórias.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16h, a bola rola para o jogo do Ponte Preta x Vitória, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Ponte Preta: Ivan, Felipe Albuquerque (Kevin), Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos; André luiz (Matheus Anjos, Thalles ou Camilo), Marcos Júnior, Léo Naldi; Richard (Iago), Moisés e Rodrigão.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul, Wallace, Mateus Moraes e Renan Luís; Pablo Siles, Guilherme Rend e Soares; Marcinho e Fabinho; Manoel (Samuel).

O torcedor pode assistir o jogo do Ponte Preta x Vitória ao vivo hoje, mas pelo SporTV e Premiere, pay-per-view da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro.

