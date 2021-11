Onde assistir RB Bragantino x Athletico PR hoje e horário do jogo (7/11)

RB Bragantino e Athletico PR se enfrentam neste domingo, 7, a partir das 16 horas, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão da Série A. O duelo será realizado no Estádio Nabi Abi Chedid, mas sem transmissão da TV. Então onde assistir jogo do RB Bragantino x Athletico PR hoje, ao vivo?

Onde assistir RB Bragantino x Athletico PR hoje?

O jogo do RB Bragantino x Athletico PR hoje ocorre a partir do horário das 16 horas e não terá transmissão da TV. Por isso, o torcedor que desejar acompanhar a partida precisará escutar pelas rádios ou ver os lances pela internet.

Data: 7 de novembro 2021

Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista (SP)

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Onde assistir RB Bragantino x Athletico PR hoje: Sem transmissão

Como as equipes chegam ao jogo?

Em uma prévia da final da Copa Sul-americana 2021, RB Bragantino e Athletico PR se enfrentam na 30ª rodada do Brasileirão. O Massa Bruta está com 49 pontos e busca o triunfo para permanecer no G-4 do campeonato.

Por outro lado, o Furacão chega ao confronto sem vencer há seis partidas do Nacional. Os resultados fizeram o clube despencar na tabela e, atualmente, o time paranaense está em 14º, com 35 pontos, mas apenas cinco de vantagem para o Z-4.

Qual a provável escalação de RB Bragantino x Athletico PR?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16 horas, a bola rola para o jogo do RB Bragantino x Athletico PR hoje, que o torcedor poderá assistir na TV. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom Silva, Eric Ramires e Cuello; Ytalo, Helinho e Artur.

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, Bissoli e Jader.

LEIA TAMBÉM

+ Final da Sul-Americana 2021: saiba qual será o local e a data do jogo