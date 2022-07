Onde assistir RB Bragantino x Avaí hoje e horário ao vivo (09/07)

O torcedor quer saber onde assistir RB Bragantino x Avaí hoje! Neste sábado, 9 de julho, as equipes se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro na 16ª rodada, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com início às 16h30 (Horário de Brasília), descubra onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Empatados na pontuação, o time paulista não vence uma partida há três rodadas, enquanto os visitantes precisam do resultado para alcançarem a parte de cima da tabela.

Onde assistir RB Bragantino x Avaí hoje ao vivo?

O Premiere transmite o jogo do RB Bragantino x Avaí hoje a partir das 16h30 (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil na rodada do Brasileirão neste sábado, 9 de julho.

Sem transmissão na televisão aberta, o único meio de acompanhar a par tida de futebol neste sábado é através do canal do Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, pacote de canais de futebol, pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

Para ver online, o aplicativo do Premiere e do Globo Play retransmitem as imagens para o celular, tablet, computador e também na smart TV.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique / VAR: Adriano Milczvski

Escalações de RB Bragantino x Avaí:

Maurício Barbieri ainda não pode contar com Ytalo, Leandrinho e Gabriel Novaes, lesionados, enquanto Eric Ramires cumpre suspensão depois de receber cartão vermelho na rodada passada.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Luan Cândido, Natan, Léo Ortiz, Aderlan; Lucas Evangelista, Raúl, Hyoran; Carlos Eduardo, Alerrando e Artur.

Renato, Muriqui e Bressan são as baixas do comandante Eduardo Barroca.

Escalação do Avaí: Douglas; Kevin, Rafael Vaz, Arthur Chaves, Cortez; Bruno Silva, Eduardo Biasi, Raniele; William, Bissoli e Marcinho.

Como estão RB Bragantino e Avaí na temporada?

RB BRAGANTINO:

Sem vencer por três rodadas no Brasileirão, o RB Bragantino acende o sinal de alerta. O elenco paulista não faz um bom início de temporada, com apenas 18 pontos até aqui na 14ª colocação, colecionando quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas então em quinze jogos disputados.

Mesmo com o baixo número de vitórias, o Braga mantém o seu desempenho em campo regular, com vinte gols marcados e ao mesmo tempo vinte sofridos dentro de fora de casa. Por isso, vê a partida deste sábado como a grande oportunidade de se afastar por completo da degola.

Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Goiás na terceira fase, enquanto na Libertadores caiu na fase de grupos.

AVAÍ:

O time do Avaí também tem 18 pontos e assim como o seu rival, também não vence há três jogos. Porém, o saldo do elenco catarinense é maior do que o do adversário. Ocupando a 11ª posição, tem apenas cinco triunfos, três empates e sete derrotas.

No quesito futebol, o Avaí não tem demonstrado bom desempenho já que só tem dezoito gols marcados enquanto tomou vinte e três em toda a competição. Isso significa que o setor defensivo é o principal problema ao time azul neste momento.

O Avaí não disputa outras competições.

