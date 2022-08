Onde assistir RB Bragantino x Ceará ao vivo na TV (21/08)

Sem vencer há duas rodadas, o RB Bragantino tenta dar a volta por cima no Brasileirão neste domingo, 21 de agosto, ao enfrentar o Ceará a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Em partida válida pela 23ª rodada, confira onde assistir RB Bragantino x Ceará ao vivo hoje.

O RB Bragantino soma 30 pontos e está em 9º lugar na classificação. Sem vencer há duas rodadas, precisa dos três pontos para continuar subindo e quem sabe alcançar a parte de cima da tabela. O time tem 45% de aproveitamento e contabiliza oito vitórias, seis empates e oito derrotas. Na última rodada, o time de Mauricio Barbieri perdeu para o São Paulo no Morumbi.

O Ceará, por outro lado, foi desclassificado da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, sobrando apenas o Brasileirão para continuar lutando. Na última rodada perdeu para o Fortaleza no Clássico Rei, ocupando a 14ª posiçaõ da tabela com 25 pontos. O time acumula cinco vitórias, dez empates e sete derrotas com aproveitamento de 37%. Como visitante, possui apenas três vitórias, cinco empates e três jogos perdidos.

Onde assistir RB Bragantino x Ceará hoje ao vivo

O jogo terá transmissão do Premiere e GloboPlay, a partir das 18h (horário de Brasília), diretamente do Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, neste domingo.

O torcedor deve sintonizar o canal do Premiere, pay-per-view disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil. Fique esperto torcedor, porque a plataforma só pode ser adquirida em sua programação por valor extra na mensalidade.

Todos os pacotes dos canais estão disponíveis no site www.premiere.globo.com entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

A opção para quem não é assinante é o GloboPlay, plataforma de streaming disponível para assinante no aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV. Para aqueles que ainda não são membros, basta acessar www.globoplay.globo.com e adquirir por R$24,90 até R$86,90 ao mês.

Classificação do Brasileirão atualizada 2022

O Palmeiras segue na liderança do Brasileirão com folga, enquanto Flamenego, Corinthians e Fluminense seguem logo atrás com até nove pontos de diferença pela briga ao título na temporada.

Nesta rodada, os resultados podem alterar completamente os lugares da tabela de classificação. Por isso, o torcedor deve ficar atento aos placares do seu time do coração e também os rivais.

1 Palmeiras – 48 pontos

2 Flamengo – 39 pontos

3 Corinthians – 39 pontos

4 Fluminense – 38 pontos

5 Athletico PR – 37 pontos

6 Internacional – 36 pontos

7 Atlético MG – 37 pontos

8 América MG – 30 pontos

9 RB Bragantino – 30 pontos

10 Santos – 30 pontos

11 São Paulo – 29 pontos

12 Botafogo – 26 pontos

13 Goiás – 26 pontos

14 Ceará – 25 pontos

15 Fortaleza – 24 pontos

16 Cuiabá – 23 pontos

17 Avaí – 23 pontos

18 Coritiba – 22 pontos

19 Atlético GO – 21 pontos

20 Juventude – 16 pontos

Agenda de futebol hoje, domingo:

Tem muito futebol no Brasileirão hoje, domingo em 21 de agosto de 2022. Uma programação diversificada tanto no cenário nacional como no internacional está disponível para o torcedor acompanhar. A briga pela parte de cima da tabela e para baixo, onde os times brigam pela liderança e contra o rebaixamento.

Por isso, confira a seguir os principais jogos de hoje.

Brasileirão Série A – Onde assistir RB Bragantino x Ceará

Juventude x Botafogo – 11h

Palmeiras x Flamengo – 16h

RB Bragantino x Ceará – 18h

Fortaleza x Corinthians – 18h

Atlético GO x Cuiabá – 18h

Athletico PR x América MG – 18h

Santos x São Paulo – 19h

Brasileirão Série B

Grêmio x Cruzeiro – 16h

Brasileirão Série C

Botafogo SP x Volta Redonda – 11h

Vitória x Paysandu – 16h

Aparecidense x Mirassol – 19h

Brasileirão Série D

Tocantinópolis x São Bernardo – 15h30

ASA x Pouso Alegre – 16h

Brasileirão Sub 20

Corinthians x América MG – 16h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Real Brasília – 10h30

São Paulo x Ferroviária – 20h

Campeonato Alemão

Eintracht Frankfurt x Colônia – 10h30

Bochum x Bayern de Munique – 12h30

Campeonato Inglês

Leeds x Chelsea – 10h

West Ham x Brighton – 10h

Newcastle x Manchester City – 12h30

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Valencia – 12h30

Atlético de Madrid x Villarreal – 14h30

Real Sociedad x Barcelona – 17h

Campeonato Italiano

Empoli x Fiorentina – 13h30

Napoli x Monza – 13h30

Atalanta x Milan – 15h45

Bologna x Verona – 15h45

Campeonato Francês

RC Strasbourg x Reim – 08h

Angers x Brest – 10h

Clermont x Nice – 10h

Montpellier x Auxerre – 10h

Toulose x Lorient – 10h

Rennes x Ajaccio – 12h

Lille x PSG – 15h45

Leia também: Quais são as maiores torcidas do Brasil? Veja ranking