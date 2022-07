Onde assistir RB Bragantino x Fortaleza hoje e horário ao vivo (20/07)

O torcedor quer saber onde assistir RB Bragantino x Fortaleza hoje para não perder nenhun lance! Nesta quarta-feira, 20 de julho, as equipes se enfrentam pela décima oitava rodada do Brasileirão, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com início às 19h (Horário de Brasília), saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Anfitriões podem alcançar a parte de cima da tabela, enquanto visitantes buscam sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir RB Bragantino x Fortaleza hoje?

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir RB Bragantino x Fortaleza hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Diego Pombo Lopez / VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

O Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo entre RB Bragantino e Fortaleza, a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta quarta-feira pela rodada do Brasileirão ao vivo.

Sem transmissão pela televisão aberta, o confronto só vai passar através do canal do Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view é um pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir RB Bragantino x Fortaleza hoje é no Globo Play, plataforma de streaming disponível no celular, tablet, computador ou smart TV.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O RB Bragantino ocupa a 8ª posição da tabela com 24 pontos, contabilizando seis vitórias, seis empates e cinco derrotas até aqui na temporada. Na última rodada, o grupo paulista venceu o América Mineiro por 3 a 0, com gols de Alerrando e Marcos Vinícius. O prinicpal objetivo do time comandado por Maurício Barbieri na competição é chegar ao G-4 e garantir uma vaga para competições internacionais.

Do outro lado, o Fortaleza saiu da lanterna do Brasileirão, mas ainda continua na zona de rebaixamento. O elenco cearense vem na 19ª posiçaõ da tabela com 14 pontos, contabilizando três vitórias, cinco empates e nove derrotas na temporada. O desempenho do clube comandado por Juan Pablo Vojvoda contabiliza catorze gols marcados e 21 sofridos, número que preocupa torcedores sobre a defesa.

Na última rodada, o time venceu o Atlético GO por 1 a 0, com gol de Moisés.

Jogos do Brasileirão na rodada

Pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, dez jogos acontecem no meio da semana durante o primeiro turno. Todas as vinte equipes entram em campo para buscarem os três pontos.

O destaque fica para o duelo entre Flamengo e Juventude, além de Corinthians e Coritiba. O líder Palmeiras só entra em campo na quinta-feira, contra o América Mineiro.

Cada vitória do Brasileirão vale 3 pontos, enquanto o empate 1 e a derrota nenhum. Ao final da temporada, o líder é o grande campeão brasileiro, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro, a Série B.

Confira a seguir todos os jogos de hoje.

Quarta-feira (20/07): – assistir RB Bragantino x Fortaleza hoje

RB Bragantino x Fortaleza – 19h

Goiás x Fluminense – 19h

Athletico PR x Atlético GO – 19h30

Flamengo x Juventude – 20h30

Internacional x São Paulo – 20h30

Santos x Botafogo – 21h30

Corinthians x Coritiba – 21h30

Quinta-feira (21/07): – assistir RB Bragantino x Fortaleza hoje

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h

+ Tabela das quartas de final da Copa do Brasil 2022: jogos e datas

