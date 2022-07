Onde assistir RB Bragantino x Juventude e horário hoje (31/07)

As equipes de RB Bragantino e Juventude se enfrentam neste domingo, 31 de julho, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Com a bola rolando a partir das 19h (Horário de Brasília), onde assistir RB Bragantino x Juventude ao vivo? Confronto válido pela vigésima rodada do Brasileirão possui transmissão ao vivo na TV e online.

Onde assistir RB Bragantino x Juventude ao vivo hoje

A partida vai passar no SporTV e Premiere às 19h (Horário de Brasília). Outra opção é acompanhar no serviço de streaming Globo Play, que retransmite a partida ao vivo.

Os canais transmitem o futebol neste domingo para todos os estados do Brasil, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, funciona como um pacote de canais sob valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir RB Bragantino x Juventude hoje vai ser no Globo Play, plataforma de streaming com disponibilidade pelo celular, tablet, computador ou na smart TV.

Informações do jogo do RB Bragantino x Juventude hoje:

Data: 31/07/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Onde assistir RB Bragantino x Juventude: SporTV, Premiere e Globo Play

RB Bragantino e Juventude no Brasileirão

A derrota para o Fluminense na rodada passada quebrou a sequência de três vitórias do Bragantino pelo Brasileirão. Por isso, o clube paulista entra em campo neste domingo para tentar retomar o bom desempenho em sua campanha. Aparecendo na 8ª posição com 27 pontos, contabiliza sete vitórias, seis empates e seis derrotas, com o segundo melhor ataque do Brasileirão.

Do outro lado, o Juventude segue na zona de rebaixamento em 19º lugar com 16 pontos. Com a vitória em cima do Ceará no fim de semana passado, o grupo gaúcho conseguiu sair da lanterna e por isso terá de vencer novamente a partida deste domingo se quiser fugir da degola. São três vitórias, sete empates e nove derrotas, sendo a pior defesa de todo o campeonato com 32 gols sofridos dentro e fora de casa.

Jogos da rodada do Brasileirão Série A

Dez confrontos do Brasileirão estão sendo realizados neste fim de semana. Com início no sábado, a 20ª rodada do segundo turno segue até a segunda-feira, 1º de agosto, onde promete movimentar a tabela de classificação.

Disputado em pontos corridos, cada vitória vale três potros, o empate um e a derrota nenhum para ambos os lados. Lembrando que cada pontinho para os clubes é de extrema importância.

Fique por dentro da programação deste domingo e acompanhe a seguir todos os jogos.

Sábado (30/07):

Goiás x Coritiba – 16h30

Ceará x Palmeiras – 16h30

Corinthians x Botafogo – 19h

Flamengo x Atlético GO – 20h30

Domingo (31/07): – onde assistir RB Bragantino x Juventude

Athletico PR x São Paulo – 16h

Internacional x Atlético MG – 16h

Cuiabá x Fortaleza – 16h

América MG x Avaí – 18h

RB Bragantino x Juventude – 19h

Segunda-feira (01/08):

Santos x Fluminense – 20h

