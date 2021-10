Onde assistir RB Bragantino x Sport AO VIVO e horário do jogo (28/10)

RB Bragantino e Sport se enfrentam nesta quinta-feira, 28, a partir das 19h, em partida antecipada da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Nabi Abi Chedid, mas com transmissão na tv fechada. Saiba então onde assistir RB Bragantino x Sport ao vivo.

Onde assistir RB Bragantino x Sport ao vivo?

O jogo do RB Bragantino x Sport hoje ocorre a partir das 19h e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 28 de outubro 2021

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid – Bragança Paulista (SP)

Onde assistir RB Bragantino x Sport ao vivo: Premiere

O confronto válido pela 34ª rodada ocorreria apenas em meados do dia 20 de novembro, data da final da Sul-americana. Como a equipe paulista disputa o título da competição internacional, a CBF decidiu antecipar o confronto.

A mesma situação ocorre na partida entre São Paulo x Athletico PR, visto que o Furacão é o outro finalista da Sul-americana. No entanto, no caso da partida entre as equipes, a CBF decidiu postergar o duelo para dia 24 de novembro.

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há três partidas, a equipe do Sport busca o triunfo para tentar escapar da zona do rebaixamento. Com 27 pontos conquistados, o Leão está em 18º lugar, mas pode chegar a 30 e sair do Z-4 de forma provisória.

Por outro lado, a equipe do RB Bragantino segue na cola das primeiras posições e, com 46 pontos, tem a mesma pontuação do quarto colocado, Flamengo. Entretanto, o Massa Bruta fica atrás por conta do número de vitórias, mas basta um empate para o time entrar no G-4.

Qual a provável escalação de RB Bragantino x Sport?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h, a bola rola para o jogo do RB Bragantino x Sport hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

RB Bragantino: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Eric Ramires, Jadsom Silva e Praxedes; Artur, Cuello e Hurtado.

Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Chico; Marcão Silva, José Welison, Gustavo Oliveira e Luciano Juba; Leandro Barcia e Mikael.

