Onde assistir Remo x Campinense ao vivo: horário e escalação (06/06)

Equipes se enfrentam pela nona rodada da Série C do Brasileirão nesta segunda-feira

Em confronto válido pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, as equipes de Remo e Campinense se enfrentam nesta segunda-feira, 6 de junho, com a bola rolando às 20h (Horário de Brasília). No Estádio Evandro Almeida, em Belém, saiba onde assistir ao vivo o jogo do Remo x Campinense hoje ao vivo.

Onde assistir Remo x Campinense ao vivo hoje?

O jogo entre Remo e Campinense hoje será transmitido ao vivo serviço de streaming DAZN.

Sem transmissão pela TV, o jogo da Série C do Brasileirão está disponível somente pelo streaming do DAZN, disponível para os assinantes pela plataforma.

O produto pode ser encontrado pelo aplicativo do celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV. Para tornar-se membro, o torcedor deve acessar o site e assinar pelo valor de R$19,90.

Informações do jogo do Remo x Campinense hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém, do Pará

Arbitragem: Arthur Gomes Ribeiro

Onde assistir: DAZN

Remo e Campinense na Série C do Brasileirão

Depois de vencer o Floresta na última rodada da competição brasileira, o Remo entra em campo nesta segunda-feira para retomar o seu bom desempenho e subir na tabela principalmente para alcançar uma melhor posição e garantir-se com vantagem na próxima fase. O elenco paraense está em 6º lugar com 13 pontos.

Do outro lado, o Campinense aparece em 16º lugar com 9 pontos, em uma situação bem mais complexa do que o seu rival de hoje. Sem vencer por cinco rodadas, o elenco paraibano deve manter a escalação principal nesta segunda para levar os três pontos para casa e, consequentemente, escapar da zona de rebaixamento.

Escalação do Remo: Vinícius; Celsinho, Daniel Felipe, Marlon, Renan Castro; Anderson Uchôa, Marciel, Netto, Rodrigo Pimpão; Fernandinho e Brenner. Técnico: Bonamigo

Escalação do Campinense: Mauro; André Mascena, Luiz, Michel; Jeferson Lima, João Paulo, Olávio, Dione, Cleiton; Magno Souza e Emerson. Técnico: Ranielle Ribeiro

Palpite Remo x Campinense:

Tanto por jogar em casa como por ter o melhor elenco, o Remo é o favorito no jogo desta segunda-feira pela Série C do Brasileirão.

O elenco paraense deverá comandar a partida, pronto para marcar muitos gols do começo ao fim e assim garantir os três pontos.

O Campinense, por outro lado, vai se esforçar para garantir a vitória, mas deve ter muito trabalho para passar por cima do Remo.