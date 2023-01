Campinense x São Paulo Crystal: onde assistir ao jogo de hoje - 12/01/2023

Pela segunda rodada do Campeoanto Paraibano, confira onde assistir ao duelo desta quinta-feira

O Campinense busca a segunda vitória no Campeonato Paraibano nesta quinta-feira, diante do São Paulo Crystal pela primeira fase da competição. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), o jogo entre Campinense x São Paulo Crystal será disputado no Estádio Amigão, em Campina Grande. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Campinense x São Paulo Crystal hoje

O jogo do Campinense x São Paulo Crystal hoje será transmitido no PPV do Jornal da Paraíba.

Sem transmissão na TV, a partida na segunda rodada do Campeonato Paraibano vai passar somente no pay-per-view do Jornal da Paraíba, disponível no site (www.futebol.jornaldaparaiba.com.br).

Dá para comprar o pacote individual por R$ 19,90 ou todos os jogos do seu time por R$ 67,70. O pacote completo disponível no site sai por R$ 209,70.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão tem início uma hora antes, às 19h30, devido ao fuso horário.

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Onde assistir: PPV jornal da Paraíba

Como vem as equipes no jogo de hoje?

O Campinense venceu o Queimadense na primeira rodada do Campeonato Paraibano. Por 1 a 0, o elenco garantiu os três pontos fora de casa para ocupar a segunda posição da tabela com 3 pontos. Se vencer o duelo nesta quinta-feira pode assumir a liderança para desbancar o Treze.

Do outro lado, o São Paulo Crystal estreou com derrota para o próprio Treze, atual líder do campeonato, pelo placar de 2 a 0 fora de casa. O elenco precisa da vitória nesta quinta-feira para subir na classificação, já que está em último lugar sem pontos marcados.

Segunda rodada do Campeonato Paraibano

O duelo entre CSP e Serra Branca, válido pela segunda rodada, foi suspenso. Já o duelo entre Campinense x São Paulo Crystal nesta quinta-feira está mantido, assim como outro jogo.

Confira os horários e resultados até aqui.

CSP x Serra Branca - Adiado

Sousa x Botafogo PB

Auto Esporte x Queimandense

Quinta-feira, 12/01:

Nacional x Treze - 20h

Campinense x São Paulo Crystal - 20h30

