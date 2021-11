Onde assistir Remo x Confiança hoje: canal, horário e escalações – 28/11

As equipes de Remo e Confiança se enfrentam pela última rodada da Série B do Brasileirão neste domingo, 28/11, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do Remo x Confiança hoje.

Onde assistir Remo x Confiança: O confronto entre Remo e Confiança hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Evandro Almeida

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Ocupando a 16ª posição, o Remo precisa escapar de qualquer maneira da zona de rebaixamento. Se vencer o jogo de hoje, consegue sair da degola mas, por outro lado, se perder ai precisará contar com os resultados dos adversários qu também entram em campo para decisões hoje. Ao todo, venceu 11 jogos, empatou 9 e perdeu 17.

Enquanto isso, o Confiança já está praticamente rebaixado e não tem mais chances sequer de deixar a degola na última rodada. Por isso, somente cumprindo tabela, o elenco espera contar com o resultado em seu favor neste domingo somente para levar os três pontos para casa e conseguir ficar no verde, estando em 19º com 36 pontos.

Pelo primeiro turno, o Remo foi quem se deu bem.

Escalações de Remo x Confiança:

O confronto deste domingo promete ter o Remo como o grande favorito já que precisa da vitória em seu favor para escapar do rebaixamento de qualquer maneira.

REMO: Vinicius; Igor, Kevem, Romércio, Thiago Ennes; Lucas, Erick Flores, Anderson Uchoa; Neto, Matheus Oliveira, Lucas

CONFIANÇA: Rafael Santos; Caique Sá, Nirley, Adalberto, Sampaio; Alvaro, Santos, Adriano; Willians, Hernane, Melo

Leia também:

Quem ganhou a Libertadores 2021: Palmeiras é tricampeão