Onde assistir Remo x Londrina ao vivo e horário do jogo hoje (2/11)

Remo e Londrina se enfrentam nesta terça-feira, 2, a partir das 19 horas. em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio Baenão, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Remo x Londrina ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Remo x Londrina ao vivo?

O jogo do Remo x Londrina hoje ocorre a partir do horário das 19h e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 2 de novembro 2021

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir Remo x Londrina ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

A vitória na última rodada, logo depois de três derrotas consecutivas, deixou o Remo mais confortável na tabela. O clube chegou aos 41 pontos, subiu para o 11º lugar e abriu seis de vantagem para a zona do rebaixamento. Já para o G-4, a distância é de 12 pontos.

Por outro lado, a equipe do Londrina segue na zona do rebaixamento, mas pode sair nesta rodada. O clube está em 17º, com os mesmos 35 pontos que o Brusque, primeiro time fora do Z-4, mas fica atrás por conta do número de vitórias. Caso consiga pontuar e o Quadricolor perca na rodada, o Leão Azul sai da degola.

Qual a provável escalação de Remo x Londrina?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h, a bola rola para o jogo do Remo x Londrina hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Londrina: César; Elacio Cordoba, Marcondes, Augusto e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Victor Daniel (Luiz Henrique), Zeca e Roberto.

Remo: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Arthur, Marcos Júnior e Felipe Gedoz; Lucas Tocantins, Neto Pessoa e Vistor Andrade.

