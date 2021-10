Onde assistir Remo x Ponte Preta ao vivo e horário do jogo hoje (24/10)

Remo e Ponte Preta se enfrentam neste domingo, 24, a partir das 16h, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida ocorre no Estádio Baenão, mas com transmissão na tv aberta e fechada. Saiba então onde assistir Remo x Ponte Preta ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Remo x Ponte Preta ao vivo?

No entanto o torcedor também poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV3 e Premiere, canal pay-per-view que exibe então as partidas do campeonato.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 24 de outubro 2021

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Onde assistir Remo x Ponte Preta ao vivo: Globo, SporTV3 e Premiere

Como as equipes chegam para a partida?

Sem vencer há quatro rodadas e vindo de duas derrotas consecutivas, a equipe do Remo busca a recuperação no campeonato para se afastar das proximidades da zona do rebaixamento. Em 13º, a equipe paraense tem 38 pontos, mas está com seis de distância do Z-4.

Por outro lado, a Ponte Preta precisa do triunfo para também se afastar da parte de baixo da tabela. A Macaca não vence há quatro partidas, mas está com 34 pontos, apenas dois de vantagem para o Londrina, primeiro time dentro do Z-4. A derrota não coloca o time campineiro na zona do rebaixamento, mas complica ainda mais a situação.

Qual a provável escalação do jogo?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16h, a bola rola para o jogo do Remo x Ponte Preta, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv aberta e fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Remo: Thiago Coelho; Warley, Edu, Rafael Jansen e Ronald; Neto Moura, Lucas Siqueira e Marcos Júnior; Rafinha, Jefferson e Neto Pessoa.

Ponte Preta: Ivan, Felipe Albuquerque (Kevin), Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos; André luiz (Matheus Anjos, Thalles ou Camilo), Marcos Júnior, Léo Naldi; Richard (Iago), Moisés e Rodrigão.

O torcedor pode assistir o jogo do Remo x Ponte Preta ao vivo hoje, mas pela Globo (PA), SporTV3 e Premiere, pay-per-view da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro.

