Onde assistir Sampaio Corrêa x Brusque ao vivo e horário Série B (23/04)

Equipes se enfrentam neste sábado, 23 de abril, pela terceira rodada da Série B do Brasileirão

O Estádio Castelão, na cidade de São Luís, no Maranhão, recebe o confronto entre Sampaio Corrêa e Brusque neste sábado, com a bola rolando a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para acompanhar, saiba onde assistir Sampaio Corrêa x Brusque.

Integrando a zona de rebaixamento com apenas um ponto, o Sampaio Corrêa busca a sua primeira vitória na competição até aqui. Do outro lado, o time catarinense quer os três pontos para subir na tabela e alcançar a parte de cima de qualquer maneira.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Brusque ao vivo?

O jogo entre Sampaio Corrêa e Brusque hoje será transmitido no SporTV (TV paga) e Premiere 4 (Pay-per-view), a partir das 18h30, pelo horário de Brasília.

Para acompanhar todos os passos da partida neste sábado basta sintonizar o canal SporTV, disponível na TV por assinatura em todos os estados do Brasil.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível para assinatura tanto no aplicativo como pelo site (www.premiere.globo.com) por diferentes valores ao público. Assinantes GloboPlay também tem direito de assistir o jogo de hoje.

Ficha técnica do jogo do Sampaio Corrêa x Brusque hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Castelão, na cidade de São Luís, no Maranhão

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich Vollkopf

Onde assistir: SporTV e Premiere 4

Escalação do Sampaio Corrêa x Brusque

Para os anfitriões, os jogadores Alan Godoi, Pará, João Victor, Eloir e Andrey estão lesionados, segundo informações do portal GE.

Do outro lado, o Brusque do técnico Waguinho Dias tem Airton, Alex Sandro, Bruno Aguiar, Crislan, Gabriel, Ianson, Jordan, Sandro e Wallace no departamento médico.

Escalação do Sampaio Corrêa:​ Luiz Daniel, Matheus da Silva, Nilson, Joecio, Lucas Hipólito, André, Renatinho, Leandro Ferreira, Pimentinha, Eronildo e Wesley

Escalação do Brusque: Eudes, Ruan, Strieder, Bruno Aguiar, Christofoly Acioly, Potiguar, Trindade, Zé Mateus, Diego Jardel, Lucas Silva e Fernandinho

Próximos jogos de Sampaio Corrêa e Brusque

As duas equipes disputam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Por estarem na divisão inferior, não podem jogar competições internacionais.

O time do Sampaio Corrêa chegou até a segunda fase da Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo time da Portuguesa do Rio de Janeiro.

Já o Brusque não se classificou para o torneio nacional. A seguir, saiba quais são os próximos jogos.

Sampaio Corrêa:

Bahia x Sampaio Corrêa – Terça-feira, 26/04 às 21h30 (Série B do Brasileirão)

Sampaio Corrêa x Operário – Sábado, 30/04 às 16h30 (Série B do Brasileirão)

Brusque:

Brusque x CSA – Terça-feira, 26/04 às 20h30 (Série B do Brasileirão)

Ponte Preta x Brusque – Sábado, 30/04 às 20h30 (Série B do Brasileirão)

