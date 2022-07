Onde assistir Sampaio Corrêa x Ituano hoje e horário ao vivo (9/7)

Equipes disputam neste sábado a décima sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com transmissão ao vivo

Procurando onde assistir Sampaio Corrêa x Ituano hoje? Neste sábado, as equipes disputam os três pontos a partir das 18h30 (horário de Brasília), pela décima sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Castelão de São Luís, no Maranhão, confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

Apenas um ponto separa as equipes na tabela da Série B do Brasileirão.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Ituano hoje?

Os canais do Premiere e o streaming Globo Play transmitem o jogo do Sampaio Corrêa x Ituano hoje, a partir das 18h30 (horário de Brasília), neste sábado.

A única maneira de acompanhar o jogo de futebol hoje é através dos canais, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura na programação. O torcedor pode estar em qualquer lugar do Brasil para ligar o televisor e curtir a partida da Série B do Brasileirão.

Para assistir online, o aplicativo do Premiere e o Globo Play vão retransmitir a partida ao vivo nas plataformas do celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir Sampaio Corrêa x Ituano hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Paulo Roberto Alves / VAR: Daniel Nobre

Escalações de Sampaio Corrêa x Ituano:

O técnico Leonardo Condé não tem novos desfalques ao confronto deste sábado na rodada.

Escalação do Sampaio Corrêa: Gabriel; Lucas Hipólito, Nilson, Allan Godói, Matheus da Silva; André, Ferreira, Wesley, Rafael Vila; Ygor Catatau e Poveda.

Lucas Vinicius foi expulso na última rodada e por isso não pode jogar hoje, desfalque para Mazola Júnior.

Escalação do Ituano: José Guilherme Pegorari; Rafael Pereira, Bernardo Schappo, Leonardo; Córdoba, Carlos Eduardo de Souza, Caique, Roberto; Jimenez, Papagaio e Neto Berola.

Como estão Sampaio Corrêa e Ituano na temporada?

SAMPAIO CORRÊA:

O Sampaio Corrêa chega para o duelo deste sábado contra o Ituano em busca de retomar o caminho para as vitórias, após a derrota para a Chapecoense em 3 a 1, fora de casa, em Santa Catarina. O elenco está na 12ª posição com 19 pontos, contabilizando cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas então.

O grupo maranhense marcou apenas dezesseis gols na temporada, enquanto sofreu 18, número consideravelmente preocupante já que mostram os principais problemas da defesa. Com o objetivo de alcançar o G4 da tabela, os anfitriões podem vencer hoje, mas não conseguem atingir o pico máximo.

O Sampaio Corrêa não disputa outras competições na temporada.

ITUANO:

Para o Ituano, a campanha também não é das melhores. O time paulista está na 14ª posição da tabela com 18 pontos, somando em sua campanha quatro vitórias, seis empates e seis derrotas então. O grupo chegou a marcar 17 gols, mas também tomou dezessete dentro e fora de casa, números que mostram a regularidade não tão positiva do elenco.

O Ituano entra em campo neste sábado após empatar com o Cruzeiro em casa durante a semana. Com o resultado, o time de Itu permanece no meio da tabela, sem vencer há duas rodadas seguidas.

