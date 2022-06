Onde assistir Sampaio Corrêa x Náutico hoje, horário e palpites (10/06)

Abrindo a 12ª rodada da Série B do Brasileirão, as equipes de Sampaio Corrêa e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira, 10 de junho, com a bola rolando a partir das 19h (Horário de Brasília). O palco do confronto será a Arena Castelão de São Luís, no Maranhão. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Sampaio Corrêa x Náutico hoje.

Onde assistir Sampaio Corrêa x Náutico hoje ao vivo?

O jogo entre Sampaio Corrêa e Náutico hoje será transmitido no Premiere (pay-per-view).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal do Premiere transmite a partida para todos os estados do Brasil ao vivo. Para acompanhar, o torcedor deve assinar o pacote de canais com a sua operadora.

Outra opção é assistir online, através dos aplicativos para celular, tablet, computador e até mesmo a smart TV. Se preferir, pode acessar o Globo Play.

Informações do jogo Sampaio Corrêa x Náutico hoje:

Data: 10/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão de São Luís, no Maranhão

Arbitragem: Antônio Dib Moraes de Sousa

Onde assistir: Premiere

Como estão na Série B do Brasileirão

O Sampaio Corrêa vem de derrota para o Criciúma na última rodada. Porém, consegue se manter próximo da parte de cima da tabela em 12º lugar com 12 pontos na conta. Até aqui, venceu o total de três partidas, com outros três empates e cinco derrotas dentro de campo.

Do outro lado, o Náutico também tropeçou na rodada passada para o Vasco e, por isso, vai buscar melhorar o seu desempenho nos gramados da Série B do Brasileirão para correr atrás de uma melhor posição. Neste momento aparece em 15º lugar com 12 pontos.

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Lucas, Nilson, Allan Godói, Matheus da Silva; Lucas Araújo, André, Pimentinha, Leandro Ferreira; Renatinho e Gabriel Poveda. Técnico: Leonardo Condé

Escalação do Náutico: Lucas Perri; Victor Ferraz, Wellington, Bruno, Thassio Marques; Franco, Soares, Ewandro, Jean Carlos; Pedro Vitor e Léo Passos. Técnico: Roberto Fernandes

O confronto do Sampaio Corrêa e Náutico não tem favorito. Até o apito final, grandes emoções vão acontecer dentro dos gramados da rodada.

Os dois times fazem uma campanha muito regular na Série B, com o mesmo número de pontos mas em posições diferentes na tabela. Por isso, vão brigar até o fim pelos três pontos em busca da melhor localização da tabela da classificação.