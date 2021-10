Onde assistir Santos x América MG ao vivo e horário do jogo hoje – 23/10

Em partida de abertura da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Santos e América MG se enfrentam neste sábado, 23 de outubro, a partir das 17 horas (horário de Brasília). O confronto ocorre no Estádio da Vila Belmiro, mas com transmissão ao vivo na tv fechada. Saiba então onde assistir Santos x América MG hoje ao vivo.

Onde assistir Santos x América MG?

O jogo do Santos x América MG não terá transmissão da TV aberta. No entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo no Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Data: 23 de outubro 2021

Local: Estádio Vila Belmiro – Santos (SP)

Onde assistir Santos x América MG: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de empate diante do Sport por 0 a 0 na última rodada, a equipe do Santos está em 15º na classificação. No entanto, com 29 pontos, o Peixe está com apenas um de vantagem para o Z-4 e uma derrota pode voltar a equipe para a zona de rebaixamento. Por outro lado, uma vitória permite o clube respirar mais aliviado na tabela.

Já o América MG vem de empate diante do Bahia também por 0 a 0. Com a recente chegada do treinador Marquinhos Santos, que fará sua estreia neste sábado, 23, a equipe americana busca agora voltar a vencer no campeonato para não correr riscos de rebaixamento. O Coelho atualmente é o 13º com 32 pontos.

Qual a provável escalação de Santos x América MG?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 17h, a bola rola para o jogo do Santos x América MG, que o torcedor pode assistir ao vivo no pay-per-view. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Santos: João Paulo, Madson, Danilo Boza (Vinicius Balieiro), Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Vinicius Zanocelo; Marinho, Raniel (Diego Tardelli) e Lucas Braga (Gabriel Pirani).

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício (Ribamar).

