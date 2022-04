Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo e horário do Brasileirão (17/04)

Neste domingo, o Santos recebe o Coritiba pela segunda rodada do Brasileirão, a partir das 11h (Horário de Brasília), no Estádio Vila Belmiro, em Santos. O Peixe busca a primeira vitória no torneio custe o que custar. Por isso, saiba a seguir onde assistir Santos x Coritiba ao vivo.

O Santos vem de empate com o Fluminense, enquanto o Coxa venceu o Goiás no último fim de semana.

Onde assistir Santos x Coritiba ao vivo

O jogo do Santos e Coritiba hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o Premiere é o único meio de assistir ao jogo do Brasileirão hoje. Por isso, é necessário obter a TV por assinatura ou, se preferir, obter a conta através do site (www.premiere.globo.com) pelos valores de R$49,90 ou R$89,90.

O torcedor pode acompanhar tanto pela TV por assinatura como por aplicativos no smartphone, SmarTV, tablets e até mesmo no computador.

Data: 17/04/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: Premiere

Santos e Coritiba no Brasileirão

Depois de empatar com o Fluminense na primeira rodada, o Santos volta a jogar neste domingo buscando a primeira vitória no Brasileirão. Em décimo terceiro lugar, coleciona somente um ponto e, por isso, o técnico Fabián Bustos deve manter a mesma escalação do embate anterior para pressionar o adversário em campo.

Do outro lado, o Coritiba tem a possibilidade de tornar-se líder do Brasileirão se faturar os três pontos no jogo deste domingo. Isso porque o Coxa venceu o seu primeiro desafio na competição e, com 3 pontos pela quarta posição, o clube pode atingir a ponta da tabela se descontar a diferença no saldo de gols aos adversários.

Provável escalação do Santos x Coritiba

Escalação do Santos: João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires, Rodrigo Fernández, Willian Maranhão, Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Jhojan

Escalação do Coritiba: Muralha, Guillermo de los Santos, Henrique, Luciano Castán, Egídio, Willian Farias, Andrey, Thonny Anderson, Alef Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão

Último jogo do Santos x Coritiba

Santos 2 x 0 Coritiba – 13/02/2021 – Brasileirão

Coritiba 1 x 2 Santos – 18/10/2020 – Brasileirão

Coritiba 0 x 0 Santos – 21/08/2017 – Brasileirão

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

