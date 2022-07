Onde assistir São Paulo x Palmeiras sub 20 hoje e horário (23/07)

Clássico paulista promete agitar a sétima rodada do Brasileirão Sub 20 neste sábado. com transmissão ao vivo

Preparado para o clássico? Saiba onde assistir São Paulo x Palmeiras sub 20 hoje para não perder nenhum lance! Neste sábado, 23 de julho, as equipes paulistas disputam o confronto a partir das 13h45 (horário de Brasília), no Estádio José Liberatti, em Osasco. O clássico é válido pela sétima rodada do grupo A, com transmissão ao vivo.

Fique ligado e acompanhe a seguir todas as informações sobre o clássico paulista do fim de semana.

Onde assistir São Paulo x Palmeiras sub 20 hoje

O SporTV e o Globo Play transmitem o clássico entre São Paulo e Palmeiras no Sub 20 hoje, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), neste sábado pelo Brasileirão da categoria.

Para a infelicidade do torcedor, a partida não vai passar pela TV aberta. Por isso, somente o canal do SporTV é o responsável por transmitir o confronto ao vivo para todo o Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, onde assistir São Paulo x Palmeiras sub 20 hoje vai ser no Globo Play, sistema de streaming por assinatura onde o torcedor pode ver no tablet, computador, smart TV e celular.

Horário : 13h45 (Horário de Brasília)

: 13h45 (Horário de Brasília) Local : Estádio José Liberatti, em Osasco

Local : Estádio José Liberatti, em Osasco

: SporTV e Globo Play Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

Como estão as equipes na temporada?

O São Paulo faz uma campanha regular no grupo A. Em 4º lugar com 9 pontos, o elenco tricolor acumula três vitórias e três derrotas, contabilizando até aqui somente oito gols marcados e 14 sofridos, ou seja, o grande problema a ser resolvido se quiser alcançar até a próxima fase.

Do outro lado, o Palmeiras é o líder da competição com 15 pontos, contabilizando cinco vitórias e apenas uma derrota na temporada, para o Flamengo na segunda rodada do Brasileirão. O grupo verde tem 12 gols marcados e somente três sofridos, ou seja, é a melhor campanha da categoria até aqui.

Classificação do Brasileirão Sub 20 atualizada

Na primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub 20, vinte equipes são divididas em dois grupos de dez cada. Daí, jogam por nove rodadas onde apenas os quatro melhores de cada agrupamento avança até a próxima fase, as quartas de final.

Equipes de todos os estados disputam a competição. A briga pelo título promete agitar a temporada.

Confira a seguir como está a classificação dos grupos atualizada.

GRUPO A

1 Palmeiras – 15 pontos

2 América MG – 13 pontos

3 Flamengo – 11 pontos

4 São Paulo – 9 pontos

5 Cruzeiro – 9 pontos

6 Ceará – 8 pontos

7 Atlético MG – 8 pontos

8 Botafogo – 6 pontos

9 Bahia – 3 pontos

10 Fortaleza – 1 ponto

GRUPO B

1 Santos – 13 pontos

2 Vasco – 11 pontos

3 Corinthians – 10 pontos

4 Athletico PR – 10 pontos

5 Internacional – 10 pontos

6 RB Bragantino – 8 pontos

7 Grêmio – 8 pontos

8 Atlético GO – 6 pontos

9 Fluminense – 5 pontos

10 Chapecoense – 2 pontos

