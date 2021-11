Onde assistir Sport x América MG ao vivo horário do jogo hoje – 10/11

Sport e América MG se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 21h30, em partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena Pernambuco, mas com transmissão na TV aberta e fechada. Saiba então onde assistir Sport x América MG hoje, ao vivo.

Onde assistir Sport x América MG hoje?

O jogo do Sport x América MG hoje ocorre a partir das 21h30 e terá transmissão ao vivo da TV aberta pela Globo, que exibe o confronto para parte de sua rede. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 10 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Pernambuco – Recife (PE)

Onde assistir Sport x América MG hoje: Premiere e Globo

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de derrota para o Fluminense, o Sport chega ao jogo de hoje na 17ª posição, com 30 pontos conquistados. No entanto, o clube está a cinco do Santos, 16º, e mesmo que vença, não consegue sair da zona do rebaixamento.

Por outro lado, a equipe do América MG vem de derrota para o Atlético MG por 1 a 0 e estacionou nos 38 pontos. Em 12º na tabela, o Coelho busca agora o triunfo para saltar à primeira parte da classificação e brigar diretamente pelas vagas aos torneios internacionais.

Qual a provável escalação de Sport x América MG?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Sport x América MG hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV aberta e fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere (Pedro Henrique), Sabino e Sander; Marcão, José Welison (Ronaldo Henrique), Hernanes, Everton Felipe e Paulinho Moccelin; Tréllez.

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo.

LEIA TAMBÉM

+ Confira como ficou o sorteio dos grupos do Paulistão de 2022