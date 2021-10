Onde assistir Sport x Atlético GO AO VIVO e horário do jogo hoje (31/10)

Sport e Atlético GO se enfrentam neste domingo, 31, a partir das 20h30, em partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena Pernambuco, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Sport x Atlético GO ao vivo e tudo sobre o duelo de hoje.

Onde assistir Sport x Atlético GO ao vivo?

O jogo doSport x Atlético GO hoje ocorre a partir das 18h15 não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 31 de outubro 2021

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Pernambuco – Recife (PE)

Onde assistir Sport x Atlético GO ao vivo: SporTV e Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem vencer há quatro partidas, a equipe do Sport segue dentro da zona do rebaixamento. O Leão é o atual 18º colocado, com 27 pontos, a cinco do Santos, primeiro time fora do Z-4. Mesmo que vença o duelo, a equipe pernambucana não escapa da degola, mas pode se aproximar do objetivo.

Por outro lado, o time do Atlético GO chega ao confronto vindo de duas vitórias consecutivas. Com os triunfos, o Dragão saltou na tabela e, atualmente, inicia a rodada na em nono lugar, com 37 pontos. Um triunfo pode aproximar os goianos do G-6.

Qual a provável escalação de São Paulo x Inter?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 18h15, a bola rola para o jogo do Sport x Atlético GO hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Chico; Marcão, José Welison, Gustavo Oliveira e Luciano Juba; Leandro Barcia (Paulinho Moccelín) e Mikael.

Atlético GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Éder, Wanderson e Igor Cariús; Marlon Freitas, Baralhas e Ronald; Zé Roberto, André Luis e Janderson.

