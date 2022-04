Onde assistir Sport x Ituano ao vivo e horário da Série B hoje (26/04)

Com a bola rolando às 19h (Horário de Brasília), Sport e Ituano se enfrentam em partida da quarta rodada nesta terça-feira, no Estádio Ilha do Retiro, em Recife, pela Série B do Campeonato Brasileiro na temporada. Para acompanhar todos os lances, saiba onde assistir Sport x Ituano ao vivo.

Disputando na parte de cima da tabela, o elenco pernambucano pode assumir a liderança da competição se vencer e os adversários tropeçarem na rodada. Do outro lado, o time paulista também tem a chance de assumir a primeira posição já que está em segundo lugar com cinco pontos.

Que horas é o jogo da Série B hoje?

O jogo entre Sport e Ituano hoje vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, no Estádio Ilha do Retiro, em Recife, no estado de Pernambuco.

Nesta terça-feira, 26 de abril de 2022, a Série B do Brasileirão dá início para a quarta rodada da temporada com disputas que prometem movimentar ainda mais a classificação.

A Ilha do Retiro vai receber o duelo desta terça, com probabilidade de casa cheia para apoiar o time até o fim. A capacidade máxima é de 32.983 torcedores.

Onde assistir Sport x Ituano ao vivo?

O jogo do Sport e Ituano hoje vai ser transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 19h, no horário de Brasília.

O canal do SporTV está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, com transmissão do jogo de hoje ao vivo para todos os estados do Brasil. Verifique com a sua operadoras de você possui o canal na programação.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, disponível em formato de canais na TV paga ou no próprio aplicativo do serviço. Para tornar-se membro, basta acessar o site, escolher o melhor pacote e entrar com o login seja pela smarTV, celular, tablet ou computador.

Assinante GloboPlay que tem Premiere também pode assistir pela plataforma.

Ficha técnica de Sport e Ituano hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do Sport x Ituano

Escalação do Sport:​ Mailson, Sander, Sabino, Rafael Thyere, Ezequiel, Luciano Juba, Bruno Matias, Bill, William Oliviera, Parraguez e Pedro Henrique

Escalação do Ituano: Pegorari, Pacheco, Léo, Schappo, Sérgio, Rafael Pereira, Lucas, J.V, Kaio, Papagaio e Aylon

Confira no vídeo como foi o último jogo do Sport na Série B.

Últimos jogos de Sport e Ituano

Sport:

Sport 1 x 0 Sampaio Corrêa (Série B)

Guarani 0 x 0 Sport (Série B)

Criciúma 1 x 1 Sport (Série B)

Ituano:

Chapecoense 1 x 1 Ituano (Série B)

Ituano 0 x 0 CSA (Série B)

Ituano 3 x 1 Vila Nova (Série B)

