Fuso horário Copa Catar 2022: No Brasil, jogos serão vistos com 6h de diferença. Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Flickr/Reprodução

Fuso horário do Catar: horário do Brasil na Copa do Mundo 2022

Em novembro começa a maior competição de futebol do mundo e se programar para assistir aos jogos é crucial. Afinal, devido ao fuso horário do Catar, a Copa 2022, no Brasil, será vista com 6h de diferença.

Ou seja, se o relógio marcar 16h na cidade da Copa, no Brasil, os ponteiros indicarão 10h. Então, ficar ligado nesses horários é importante para não perder nenhum jogo.

Fuso horário Catar – Copa 2022: Brasil tem horário diferente:

As partidas já têm hora marcada na agenda. A Copa do Mundo 2022 acontece no Catar e, no Brasil, poderá ser vista com fuso horário de 6 horas de diferença (6h a menos que na cidade da Copa). Segundo o planejamento da Fifa, as jogos poderão ser assistidos na parte da manhã e da tarde no Brasil, seguindo este cronograma:

Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)

Oitavas e quartas: 12h e 16h

Semifinal: 16h

Decisão do 3º lugar e final: 12h

* Horários de Brasília, sem considerar horário de verão.

Quais os horários dos jogos do Brasil na Copa do Catar 2022?

A Copa 2022 começará em 21 de novembro, no entanto, a estreia do Brasil será apenas no dia 24, contra a Sérvia, às 16h, horário de Brasília.

Na fase de grupos, a seleção canarinho ainda irá enfrentar a Suiça (28/11) e Camarões (02/12). Todos os times disputam vaga nas oitavas de final.

Veja os horários do jogo do Brasil:

Brasil x Sérvia – 16h (24/11, quinta-feira), no Lusail Stadium

Brasil x Suíça 13h (28/11, segunda-feira), no Stadium 974 (Porto de Doha)

Camarões x Brasil 16h (2/12, sexta-feira), no Lusail Stadium

Horário Catar Copa 2022: oitavas, quartas, semi e final

Os jogos da fase de grupos serão realizados em horários específicos: 7h, 10h, 13h e 16h. Sendo, apenas na última rodada, às 12h e às 16h, com dois jogos simultâneos.

Nas oitavas e quartas, os horários continuarão sendo como na última rodada da primeira fase, às 12h e às 16h.

Oitavas:

3/12 (sábado)

12h 1º grupo A x 2º grupo B

16h 1º grupo C x 2º grupo D

4/12 (domingo)

12h 1º grupo D x 2º grupo C

16h 1º grupo B x 2º grupo A

5/12 (segunda-feira)

12h 1º grupo E x 2º grupo F

16h 1º grupo G x 2° grupo H

6/12 (terça-feira)

12h 1º grupo F x 2º grupo E

16h 1º grupo H x 2º grupo G

Quartas:

09/12 (sábado)

12h jogos a definir

16h jogos a definir

10/12 (domingo)

12h jogos a definir

16h jogos a definir

Já as semifinais terão jogos às 16h, nos dias 13 e 14 de dezembro. A disputa do 3º lugar e a final serão às 12h, nos dias 17 e 18, respectivamente.

Quando vai começar a Copa do Mundo 2022?

A Copa 2022 tem início previsto para o dia 21 de novembro, com o jogo de estreia sendo Senegal x Holanda. No fuso horário brasileiro, a partida irá começar às 7h da manhã.

Diferente dos anos anteriores, em 2022, o anfitrião Catar não fará o jogo de estreia da Copa do Mundo. A última vez que um país sede não fez a partida de abertura foi em 1958, na Copa da Suécia, há 64 anos.

Desta vez, tudo indica que o motivo seja a decisão da Fifa de adaptar os jogos das seleções para os horários locais dos países envolvidos no Mundial. Essa foi uma forma encontrada de facilitar a transmissão dos jogos para a população local de cada país.

A cerimônia de abertura ainda não tem horário definido, mas deverá acontecer também no dia 21 de novembro.

Chaveamento da Copa 2022: quem se enfrentará na fase de grupos?

O Brasil caiu no grupo G da Copa do Mundo 2022. Assim, enfrentará a Sérvia, a Suíça e o Camarões na primeira etapa da grande competição mundial. Seu primeiro jogo será no dia 24 de novembro, a partir das 16h, contra a Sérvia. Posteriormente, a seleção canarinho enfrenta a Suíça, no dia 28 do mesmo mês, às 10h, e Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.

Mas, se por um lado temos a certeza desses jogos, por outro, em outras chaves, não temos os jogos fechados. O sorteio da Copa do Mundo 2022 ainda está em aberto. Três grupos permanecem na espera da repescagem do Mundial para saber qual equipe entrará na fase de grupos.

Os grupos B, D e E ainda não estão com todas as seleções fechadas. A repescagem deve ocorrer em junho de 2022, quando estiver faltando apenas cinco meses para a Copa do Mundo do Catar.

O que se sabe até agora é que, no grupo B, Inglaterra, Irã e Estados Unidos irão se enfrentar. A dúvida está para saber quem será o quarto oponente: País de Gales, Escócia ou Ucrânia.

No grupo D, estão confirmados França, Dinamarca e Tunisia. As seleções esperam o resultado entre Peru, Emirados Árabes e Austrália.

Já no grupo E, apenas duas seleções competem pela última vaga: Costa Rica e Nova Zelândia. O campeão dessa disputa enfrentará, na fase de grupos, a Espanha, a Alemanha e o Japão. Vale alertar que o grupo E é o mais temido “grupo da morte” na Copa do Mundo 2022. Quem entrar na disputa terá de fazer uma campanha boa para vencer os gigantes.

Confira quais seleções se enfrentam na fase de grupos:

Grupo A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

Indefinido

Grupo C

Argentina

Arabia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Indefinido

Dinamarca

Tunisia

Grupo E

Espanha

Indefinido

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Morrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia

Por que a Copa Catar 2022 é em novembro?

Quando o Catar foi anunciado como vencedor para sediar a Copa do Mundo 2022, a grande preocupação das entidades organizadores foi uma só: as altas temperaturas.

Em junho, quando acontecem os jogos de Copa do Mundo, as cidades do Oriente Médio chegam a registrar altas temperaturas, com uma média de 41,2 graus. A situação, assim, prejudicaria qualquer pessoa que não fosse acostumada com o ambiente quente.

Foi então que, em 2015, o comitê organizador da FIFA decidiu alterar o início da Copa do Mundo no Catar. Ao invés de junho, a competição passou para novembro.

A Copa do Mundo Catar 2022 será disputada nas cidades de Doha, Al Wakrah e Al Khor. As três são bem perto umas das outras, o que facilita o traslado tanto das delegações, quanto de torcedores e equipes de imprensa.