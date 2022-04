Onde assistir Sport x Sampaio Corrêa ao vivo: canal e horário hoje (09/04)

Sport e Sampaio Corrêa disputam neste sábado, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), a abertura do Brasileirão Série B em 2022, no Estádio Ilha do Retiro, em Pernambuco. Confira todos os detalhes de onde assistir Sport x Sampaio Corrêa ao vivo.

Onde assistir Sport x Sampaio Corrêa

O jogo do Sport e Sampaio Corrêa hoje será transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 18h30, no horário de Brasília.

O canal transmite ao vivo o jogo de hoje. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Quem é assinante do GloboPlay tem o canal liberado no site (www.globoplay.globo.com) e pelo aplicativo para Android e iOS.

O mesmo acontece no Premiere, pay-per-view da Globo, que também vai transmitir a partida. O torcedor pode assistir através dos canais, disponíveis em operadoras por R$49,90 até R$89,90 ou no site e aplicativo.

Informações de onde assistir Sport x Sampaio Corrêa hoje:

Data: 09/04/2022

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Pernambuco

Onde assistir: SporTV e Premiere

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistente 1: Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

Assistente 2: Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Quarto Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)

+Como assistir o Brasileirão pela internet de graça em 2022

Provável escalação do Sport e Sampaio Corrêa

Escalação do Sport: Maílson, Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Sander, William Oliveira, Bruno Matias, Luciano Juba, Denner, Jaderson e Búfalo

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Mateusinho, Joécio, Nilson Jr, Pará, Lucas Araújo, Wesley Dias, Renatinho, Eron, Pimentinha e Poveda

O Sport foi vice-campeão da Copa do Nordeste na temporada, além de parar nas quartas de final do Campeonato Pernambucano ao ser derrotado pelo Salgueiro. Agora, tem a missão de disputar a Série B contra uma equipe já conhece muito bem. Jogando em casa, o grupo espera contar com a força da torcida em seu favor.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa foi eliminado recentemente da semifinal no Campeonato Pernambucano pelo Cordino, pela segunda fase da competição. Por isso, vê no jogo deste sábado uma grande possibilidade de recompor o elenco e, quem sabe assim, buscar até mesmo a parte de cima da tabela.

Sport x Sampaio Corrêa últimos jogos

28/02/2021 – Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa – Copa do Nordeste

22/03/2017 – Sampaio Corrêa 2 x 1 Sport – Copa do Nordeste

25/01/2017 – Sport 1 x 0 Sampaio Corrêa – Copa do Nordeste

Assiste no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News