Onde assistir Tombense x Bahia ao vivo hoje na série B (27/05)

Equipe do Bahia pode garantir a liderança da Série B do Brasileirão se vencer o jogo desta sexta-feira

Buscando a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, o Bahia visita o Tombense nesta sexta-feira, 27 de maio, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela nona rodada da temporada. Se você não quer perder nenhum lance, descubra onde assistir Tombense x Bahia ao vivo hoje.

Onde assistir Tombense x Bahia ao vivo?

O torcedor pode assistir o jogo entre Tombense e Bahia hoje ao vivo no SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal do SporTV exibe o confronto da Série B do Brasileirão nesta sexta-feira para todos os estados do Brasil.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, tanto pelo formato de canal como online através do celular, computador e em tablets pelo aplicativo.

SPORTV – OI: 39 / SKY: 39 e 439 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

PREMIERE – OI: 340 até 357 / SKY: 230, 244, 632 e 6640 / VIVO: 150 até 153, 721 até 728 / CLARO: 220 até 229

+Treino da F1 hoje GP de Mônaco: horário e onde assistir na sexta (27/05)

Como estão Tombense e Bahia na Série B do Brasileirão?

O Tombense entra em campo nesta sexta-feira buscando a sua primeira vitória na temporada da Série B. Ocupando a lanterna da tabela com 6 pontos, o grupo mineiro coleciona apenas seis empates e duas derrotas. Porém, se garantir os três pontos, consegue escapar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Bahia tem a oportunidade única de assumir a liderança se vencer o confronto da rodada e o Cruzeiro, atual líder, tropeçar. Por isso, os três pontos são fundamentais no jogo de hoje, onde o técnico Guto Ferreira garante força total e equipe 100% titular em casa.

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; Manoel, Carvalho, Ednel, David; Zé Ricardo, Rodrigo, Junior, Renatinho, Everton; Vinicius Mingotti. Técnico: Bruno Pivetti

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignacio da Silva, Luiz Otávio, Luiz Henrique; Marco Antonio, Patrick, Júlio César de Rezende, Rildo; Matheus Alvarenga e Warley. Técnico: Guto Ferreira

Nona rodada da Série B em 2022

Pela nona rodada da Série B, dez jogos serão realizados neste fim de semana. Até esta sexta-feira, seis equipes já entraram em campo para brigar por suas posições.

O Cruzeiro se mantém líder da competição, mas se o Bahia garantir os três pontos e o time mineiro tropeçar nesta sexta, aí poderá assumir a liderança, empatados com 19 pontos, mas com vantagem no saldo de gols.

Na parte de baixo da tabela, Vila Nova, CSA, Guarani e Tombense. A seguir, confira a programação completa da nona rodada da Série B.

Sport 0 x 1 CRB

Ponte Preta 0 x 0 Chapecoense

Londrina 2 x 1 Operário

Vasco x Brusque

Ituano x Náutico

Tombense x Bahia – 19h

Criciúma x Cruzeiro – 21h30

CSA x Novorizontino – 16h30 (Sábado, 28/05)

Sampaio Corrêa x Guarani – 19h (Sábado, 28/05)

Vila Nova x Grêmio – 16h (Domingo, 29/05)

Palpites de Tombense x Bahia:

O time do Bahia é o grande favorito para o confronto desta sexta-feira.

Podendo assumir a liderança da competição, o elenco tem cinco vitórias e dois empates nesta temporada, enquanto os mineiros sequer venceram uma partida neste início de temporada.

Por esse motivo, o torcedor pode acompanhar de perto o duelo da nona rodada da Série B, onde o Bahia entra em campo como o favorito para vencer o duelo.

Informações do jogo do Tombense x Bahia hoje:

Data: 27/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, em Minas Gerais

Arbitragem: Rafael Traci

Onde assitir: SporTV e Premiere