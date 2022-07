Onde assistir Tombense x Chapecoense hoje e horário ao vivo (9/7)

Pela décima sétima rodada da Série B do Brasileirão, equipes se enfrentam neste sábado, 9 de julho, com transmissão ao vivo

Quer saber onde assistir Tombense x Chapecoense hoje? Pela décima sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentam neste sábado, 9 de julho de 2022, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, no estado de Minas Gerais. Com início às 16h30 (horário de Brasília), confira no texto todas as informações do jogo.

O elenco mineiro precisa dos três pontos hoje para retomar a vaga no G4 da competição, enquanto os visitantes querem se afastar da zona da degola.

Onde assistir Tombense x Chapecoense hoje?

O jogo do Tombense x Chapecoense hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão.

Sem transmissão pela TV aberta, o confronto da rodada só vai passar entre as operadoras de TV por assinatura. No entanto, o pay-per-view, pacote de canais de futebol, só está disponível para aqueles assinantes que pagam o valor extra.

Para acompanhar o jogo de hoje online, os aplicativos do Premiere e Globo Play retransmitem a partida nas plataformas do celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 16h30 (horáiro de Brasília)

Onde assistir Tombense x Chapecoense hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Marielson Alves Silva / VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Escalações de Tombense x Chapecoense:

Para o técnico Bruno Pivetti, não há novas baixas.

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; Manoel, Joseph, Marcondes, David; Zé Rafael, Rodrigo, Jean Lucas; Renatinho, Paulo de Souza Junior e Everton.

Marcelo Cabo, estreante da noite, não terá Tiepo, Caio Rangel, João Paulo, Vini Guedes, João Cesco, lesionados.

Escalação da Chapecoense: Vagner; Ronei, Victor Ramos, Alexandre, Fernando Augusto Pereira; Lima, Marcelo Freitas, Chrystian Amaral, Matheus Bianqui, Orejuela; Éderson.

Como estão Tombense e Chapecoense na temporada?

TOMBENSE:

O Tombense está invicto há oito rodadas, e está na 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com 22 pontos conquistados. O time mineiro já venceu quatro vezes, empatou dez e perdeu dois jogos, além de contabilizar um ataque que não deixa a desejar com dezesseis gols marcados e catorze sofridos, uma campanha regular.

O principal objetivo do grupo é alcançar novamente o G4 da tabela de classificação, em busca da tão sonhada vaga do acesso para a primeira divisão. Neste momento, a diferença que possui com último colocado do G4 é de apenas quatro pontos.

O elenco vem de empate com a Ponte Preta em 0 a 0 fora de casa, buscando reconquistar os três pontos e quem sabe a rotina de vitórias na competição. O time mineiro não joga outras competições na temporada.

CHAPECOENSE:

Depois da sequência ruim de resultados, a diretoria da Chapecoense optou por demitir o treinador Gilson Kleina após a derrota para o Londrina no último fim de semana. Marcelo Cabo foi contratado para assumir o comando técnico da Chape, estreando neste sábado.

A expectativa para o novo comandante é alta. O clube corre o sério risco de ocupar a zona de rebaixamento, em 15º lugar com o total de 18 pontos, contabilizando quatro vitórias, seis empates e seis derrotas. No entanto, mesmo que vença neste sábado, ainda não conseguirá se afastar 100% da parte de baixo da tabela.

A campanha da equipe catarinense contabiliza catorze marcações e dezesseis gols sofridos dentro e fora de casa, com problemas principalmente no setor defensivo.

O time da Chape não joga outros torneios.

