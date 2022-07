Onde assistir Tombense x Criciúma ao vivo e horário hoje (19/07)

Com transmissão ao vivo, equipes disputam a décima nona rodada da Série B do Brasileirão ao vivo

Procurando saber onde assistir Tombense x Criciúma ao vivo hoje? As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 19 de julho, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela décima nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Equipes estão na parte de cima da tabela com apenas um ponto de diferença entre elas.

Onde assistir Tombense x Criciúma ao vivo

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir Tombense x Criciúma ao vivo: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Andre Luiz de Freitas Castro / VAR: Heber Roberto Lopes

O jogo do Tombense e Criciúma hoje vai passar no Premiere e Globo Play, a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta terça-feira ao vivo pela rodada da Série B do Brasileirão.

Com transmissão disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar o canal do Premiere, pay-per-view, se obter o pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade todo mês.

Para ver online, onde assistir Tombense x Criciúma hoje vai ser pelo Globo Play, serviço de streaming, disponível por assinatura para ver no celular, tablet, computador e até na smart TV.

Como chegam as equipes para o jogo desta terça?

O Tombense tropeçou na rodada passada diante do Grêmio e, por 3 a 0, teve a sua sequência de resultados positivos quebrada. Por isso, vê o jogo desta terça-feira como a grande oportunidade para se reerguer. Ocupando a 7ª posição com 25 pontos, contabiliza cinco vitórias, dez empates e três derrotas, com a campanha de dezoito gols tomados e também dezoito marcados, dentro e fora de casa.

Do outro lado, o Criciúma vem logo atrás na 8ª posição com 24 pontos, ou seja, pode ultrapassar o seu rival na tabela se garantir os três pontoa ao apito final. Por isso, terá o elenco completo sob o comando do técnico Claudio Tencati. O grupo catarinense contabiliza seis vitórias, seis empates e seis derrotas. Na última rodada, empatou com a Ponte Preta em 1 a 1.

Todos os jogos da rodada na Série B do Brasileirão

Dez jogos serão realizado esta semana pela décima nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com início na segunda-feira, as partidas seguem até quarta, no dia 20.

Isso significa que todas as vinte equipes entram em campo. Cada confronto tem transmissão ao vivo seja pela televisão ou online através das plataformas. A Série B é disputada em trinta e oito rodadas sob pontos corridos, onde apenas quatro vagas são dadas para o acesso entre a parte de cima da tabela.

Confira a seguir todos os jogos da rodada.

Sport 0 x 0 Vila Nova

Terça-feira (19/07):

Brusque x Grêmio – 19h

Londrina x Sampaio Corrêa – 19h

Tombense x Criciúma – 19h

Bahia x CRB – 19h

Vasco x Ituano – 21h30

Quarta-feira (20/07):

CSA x Cruzeiro – 19h

Ponte Preta x Náutico – 19h

Chapecoense x Guarani – 19h

Novorizontino x Operário PR – 21h30