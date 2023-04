Onde assistir Tombense x Ituano ao vivo e horário da Série B hoje - 22/04

Este será apenas o sexto duelo entre as equipes

Tombense x Ituano se reencontram na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, 22 de abril. O confronto da segunda rodada vai ser no Estádio Soares de Azevedo, às 11h, horário de Brasília.

O time paulista venceu o Ceará em casa e agora ocupa a quinta posição. O Tombense perdeu para o Criciúma fora de casa no fim de semana passado.

Assistir Tombense x Ituano ao vivo hoje

Os canais SporTV, Premiere e o streaming GloboPlay vão transmitir o jogo do Tombense x Ituano neste sábado ao vivo para todo o Brasil.

Torcedores que tem a TV paga em casa poderão acompanhar a partida do conforto do seu sofá. O pay-per-view está disponível por valor extra na mensalidade. Entre em contato com o operador para adquirir o pacote de canais de futebol.

O serviço de streaming GloboPlay está disponível por assinatura no site e no aplicativo para celular, tablet e smartv, se o aparelho for compatível.

Quantas rodadas tem a Série B do Brasileirão?

O Campeonato Brasileiro da Série B tem 38 rodadas, disputadas em pontos corridos. São dois turnos com dezenove rodadas cada, onde 20 clubes jogam a segunda divisão duas vezes contra cada adversário: uma como mandante e a outra como visitante.

Até a última rodada, os quatro primeiros da classificação ganham o acesso para a primeira divisão. O primeiro colocado será o campeão da Série B do Brasileirão. Na parte de baixo, os quatro últimos descem para a terceira divisão do Brasileiro.

Escalações de Tombense e Ituano

Tombense: Felipe Garcia; Guilherme Oliveira Santos, Roger Carvalho, Wesley Augusto, Kevin; João Pedro, Bruno César, Jaderson; Frizzo, Marcelinho e Fernandão.

Ituano: Deivity; Pacheco, Rafael Pereira, Jonathan; José Aldo, Lucas, Rafael dos Santos, Eduardo Luiz Person; Paulo Victor e Quirino.

