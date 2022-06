Onde assistir Tombense x Ituano, horário e palpites da Série B (04/06)

Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B, as equipes de Tombense e Ituano se enfrentam neste sábado, 4 de junho, a partir das 19h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Confira todas as informações sobre onde assistir ao vivo hoje a seguir.

Onde assistir Tombense x Ituano hoje?

O jogo entre Tombense x Ituano hoje será transmitido ao vivo no Premiere, pay-per-view.

Disponível apenas entre as operadoras de TV por assinatura, o canal do Premiere pode ser encontrado em todos os estados do Brasil para os assinantes. Basta sintonizar e curtir ao vivo.

Outra opção é assistir online através do PPV no aplicativo de celular, tablet, computador e até mesmo via smart TV, com dissipabilidade pelo Globo Play.

Informações do jogo do Tombense x Ituano hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, em Minas Gerais

Arbitragem: Marielson Alves Silva

Onde assistir: Premiere

+ Oitavas de final da Copa do Brasil: classificados e como será nova fase

Tombense e Ituano na Série B do Brasileirão

O Tombense venceu a sua primeira partida na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Bahia, jogando em casa, o elenco mineiro marcou um gol e ganhou os três pontos da competição. Porém, o resultado não tirou o elenco da zona de rebaixamento, onde aparece em 19º com o total de 9 pontos.

Do outro lado, o Ituano também não faz um bom início de campanha até aqui. O grupo paulista contabiliza 10 pontos na 14ª posição da tabela, onde venceu até aqui duas partidas, empatou outras quatro e perdeu três em casa e também fora dela. Por esse motivo, vê a partida deste sábado como grande oportunidade de se afastar da degola.

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho, Manoel; Zé Ricardo, Jean Lucas, Rodrigo; Renatinho, Everton e Paulo de Souza. Técnico: Bruno Pivetti

Escalação do Ituano: José Guilherme; Pacheco, Léo, Rafael Pereira, Roberto; Gerson Magrão, Lucas, Jiménez, Kaio; João Victor e Papagaio. Técnico: Mazola Junior

Retrospecto de Tombense x Ituano

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 20 de novembro de 2021, na temporada passada, pela grande final da Série C do Brasileirão.

Por 3 x 0, entretanto, o Ituano levou a melhor para levantar a taça da competição João Victor, Iago e Igor Henrique.

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.

Palpite Tombense x Ituano

O confronto deste sábado promete ser equilibrado do começo ao fim.

De um lado, o Tombense vem embalado e com muita confiança depois de vencer o seu primeiro jogo na Série B, além de jogar em casa, o que da ainda mais garantia de um bom confronto dentro de campo.

Por outro lado, o Ituano acumula o melhor desempenho entre os dois times, mas ainda deixando a desejar muito bom futebol. Por isso, o torcedor deve ficar de olho, já que o empate é uma grande possibilidade.