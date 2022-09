Onde assistir Tombense x Londrina hoje: palpites e horário (16/09)

Partida é válida pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, valendo os três pontos no fim de semana

Pronto para buscar os três pontos e chegar até o G-4, o Londrina visita o Tombense nesta sexta-feira, 16 de setembro, pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, às 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo.

Quer saber onde assistir Tombense x Londrina hoje? Confira todas as informações a seguir no texto.

Onde assistir Tombense x Londrina hoje ao vivo

O jogo do Tombense e Londrina hoje vai passar no SporTV e Premiere, na TV fechada, às 21h30 (Horário de Brasília). Além disso, também é possível assistir no GloboPlay, serviço de streaming.

Para não perder nenhum lance, o torcedor deve sintonizar entre os dois canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas quem tem as emissoras na programação pode curtir ao vivo. O pay-per-view, entretanto, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade, entre R$ 59,90, ou R$ 89,90.

Aqueles que não tem a TV por assinatura podem optar por acompanhar o jogo da Série B do Brasileirão nesta sexta pelo GloboPlay, plataforma de streaming. O produto está disponível para aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível.

Para quem deseja assinar, basta procurar o melhor pacote no site www.globoplay.globo.com, entre os valores de R$ 24,90 e R$ 86,90 ao mês.

Tombense x Londrina:

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, em Minas Gerais

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Tombense x Londrina: como estão as equipes?

Com duas derrotas seguidas, o Tombense ocupa a 11ª posição da tabela com 39 pontos, conquistados em nove vitórias, doze empates e oito derrotas. Para brigar pelo acesso, o caminho é bem mais difícil, já que a diferença com o quarto colocado é de seis pontos, além de contar com seis times acima na tabela. Por isso, o objetivo principal é permanecer na segunda divisão. Até aqui, tem 27 gols marcados e 31 sofridos.

Do outro lado, o Londrina segue vivo na briga pelo acesso até a Série A de 2023. Com 44 pontos, está em 5º lugar com apenas um ponto de diferença com o Vasco, quarto colocado. Precisa vencer o jogo nesta sexta-feira e torcer por uma vitória do Náutico contra o clube carioca, que também se enfrentam hoje.

Com doze vitórias, oito empates e nove derrotas, o elenco tem 29 gols marcados e 26 sofridos.

Últimos jogos:

No último sábado (10/09), o Tombense perdeu por 3 a 0, fora de casa, para o Ituano na 29ª rodada da Série B do Brasileirão. Os gols foram de Brenner, Gerson e Vinicius.

Já o Londrina venceu a Chapecoense também no sábado, na vigésima nona rodada, por 2 a 1, em casa. Os gols foram de Gustavo Vilar e João Paulo.

Quais são os jogos da Série B do Brasileirão hoje?

Três jogos serão realizados nesta sexta-feira, 16 de setembro, válidos pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão, pelo segundo turno. A reta final se aproxima da temporada e, com isso, os elencos se agilizam para buscarem o acesso até a elite do futebol.

Outros, enquanto isso, tentam escapar da zona de rebaixamento. O destaque vai para o duelo entre Cruzeiro e CRB, que pode confirmar o acesso na próxima semana.

Confira os jogos de hoje e qual é a programação do sábado.

Sport 1 x 0 Bahia

Operário 0 x 1 Guarani

Ponte Preta 1 x 1 Ituano

Sexta-feira

Vasco x Náutico – 19h

Tombense x Londrina – 21h30

Novorizontino x Grêmio – 21h30

Sábado

Chapecoense x CSA – 11h

Brusque x Vila Nova – 16h30

Sampaio Corrêa x Criciúma – 19h

CRB x Cruzeiro – 20h30

