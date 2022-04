Onde assistir Tombense x Operário PR ao vivo e horário hoje (09/04)

Neste sábado, Tombense e Operário PR entram em campo para disputar, a partir das 21h (Horário de Brasília), a primeira rodada da Brasileirão Série B, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Confira os detalhes de onde assistir Tombense x Operário PR ao vivo.

Onde assistir Tombense x Operário PR

O jogo do Tombense e Operário PR hoje vai passar no Premiere, a partir das 21h, no horário de Brasília. A

A única maneira de acompanhar o jogo do Brasileirão neste sábado é através do Premiere, pay-per-view da Rede Globo.

A plataforma está disponível na forma de canais em operadoras de TV por assinatura, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90. Além disso, também é possível obter acesso no aplicativo ou no próprio site do produto, tanto para Android ou iOS, assim como tablets, smartphone e computador.

Informações de onde assistir Tombense x Operário PR hoje:

Data: 09/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Ricardo Bezerra Chianca (PE)

Assistente 2: Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

Quarto Árbitro: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

Árbitro de Vídeo: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

+Como assistir o Brasileirão pela internet de graça em 2022

Provável escalação do Tombense e Operário PR

Escalação do Tombense: Rafael Santos, Diego Ferreira, Moisés, Jordan, Manoel, Alison Silva, Gustavo, Jean Lucas, Everton, Keké e Ciel

Escalação do Operário PR: Thiago Braga, Arnaldo, Thales, Renê, Fabiano, Leandro Vilela, Marcelo, Reina, Thomaz, Felipe Garcia e Paulo Sérgio

O Tombense fez uma boa temporada no Campeonato Mineiro. Chegou até a final do Troféu Inconfidência mas, diante do Democrata, acabou derrotado. Agora, espera dar a volta por cima e garantir a primeira vitória na Série B do Brasileirão depois de garantir o acesso direto da Série C no fim do ano passado.

Enquanto isso, o Operário também fez uma boa campanha pelo Campeonato Paranaense, chegando até a semifinal. Entretanto, contra o Maringá, foi derrotado e desclassificado. Por isso, mesmo jogando fora de sua casa neste sábado, espera mostrar o melhor desempenho que conseguir para estrear com os três pontos ganhos.

Tombense x Operário PR últimos jogos

14/07/2018 – Tombense 0 x 1 Operário – Série C do Brasileirão

13/05/2018 – Operário 1 x 1 Tombense – Série C do Brasileirão

Assiste no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News