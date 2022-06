Onde assistir Trem x Náutico RR ao vivo e horário da Série D hoje (06/06)

Encerrando a oitava rodada da Série D do Brasileirão, as equipes de Trem e Náutico se enfrentam nesta segunda-feira, 6 de junho, a partir das 20h15 (horário de Brasília), no Estádio Zerão, em Macapá. Para não perder nenhum lance da partida, saiba onde assistir Trem x Náutico RR ao vivo hoje.

Onde assistir Trem x Náutico RR hoje?

O jogo entre Trem e Náutico RR hoje será transmitido ao vivo no InStat TV, serviço de streaming.

Sem transmissão pela TV, o confronto da Série D do Brasileirão será exibido somente de maneira online através do streaming. Entretanto, a plataforma está disponível por assinatura através do site (instat.tv).

Para ter acesso, o torcedor deve acessar o site, realizar o seu cadastro e acompanhar ao vivo os jogos da competição brasileira na temporada.

Informações do jogo Trem x Náutico RR hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 20h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Zerão, em Macapá

Arbitragem: João Ennio Sobral

Onde assistir: InStat TV

+ Árbitro brasileiro na Copa do Mundo 2022: quem vai apitar os jogos?

Trem e Náutico RR na Série D do Brasileirão

Ocupando a 6ª posição com oito pontos, o time do Trem contabiliza duas vitórias, dois empates e três derrotas na Série D até aqui pelo grupo A. Se vencer o confronto desta segunda-feira, o elenco pode se aproximar das primeiras posições para escapar da parte de baixo da tabela.

Do outro lado, o time do Náutico de Roraima aparece em último lugar no grupo A da competição com 2 pontos, ou seja, não faz um bom início de temporada. Com dois empates e cinco derrotas, o elenco busca o seu primeiro triunfo na temporada.

Escalação do Trem: Dida; Aleilson, Gilmar, Neto, Diego; Otávio, Alexandre Pinho, Kariri, Dudu; Ronny e Silvio. Técnico: Sandro Macapá

Escalação do Náutico RR: Jonathan; Flavio Rato, Heitor, David; Gustavinho, Daniel, Willian, Italo Souza; Adonis, Maycon e Almeida. Técnico: Fernando Guisini Neto

Palpites Trem x Náutico RR:

As duas equipes estão em uma difícil situação durante a Série D do Brasileirão. Por isso, a partida promete ser equilibrada do começo ao fim.

O time do Trem, entretanto, faz uma campanha melhor do que o Náutico e, por isso, tem uma certa vantagem diante do adversário no jogo desta segunda. Além disso, joga em casa e vai contar com o apoio máximo da torcida.