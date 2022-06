Onde assistir Vila Nova x Brusque ao vivo, horário e escalação (07/06)

As equipes de Vila Nova e Brusque entram em campo nesta terça-feira, 7 de junho, para disputar a décima primeira rodada da Série B do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, com grandes emoções. Saiba a seguir onde assistir Vila Nova x Brusque hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Vila Nova x Brusque hoje?

O jogo entre Vila Nova e Brusque hoje na Série B do Brasileirão será transmitido ao vivo no Premiere.

Com exclusividade, o canal do Premiere, disponível em todos os estados do país, exibe o confronto nesta terça-feira, com exibição somente nas operadoras de TV por assinatura.

Se você não é assinante, deve entrar em contato com a sua operadora. Se preferir, pode tornar-se membro do Premiere de maneira online e, assim, assistir pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo do Vila Nova x Brusque hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli

Onde assistir: SporTV e Premiere

+ Como é feito o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil?

Como estão Vila Nova e Brusque na Série B em 2022?

O Vila não vence uma partida na Série B do Brasileirão em quatro rodadas. Mas a situação vai muito além, já que ocupa a zona de rebaixamento em 18º lugar com 10 pontos. Por isso, vê a partida desta terça-feira como oportunidade de escapar da degola e encaminhar-se para a parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Brusque vem de duas derrotas no 15º lugar com 10 pontos. Por isso, precisa vencer o confronto de hoje mesmo fora de casa e dessa maneira continuar subindo para escapar completamente da zona de rebaixamento na Série B. Até aqui, o elenco marcou três vitórias, um empate e seis derrotas.

Escalação do Vila Nova: Tony; Collaço, Renato, Rafael Donato, Moacir; Victor, Arthur, Silva, Matheuzinho; Dyego e Daniel Amorim. Técnico: Dado Cavalcanti

Escalação do Brusque: Jorden Esteves; Wallace, Christofoly Acioly da Silva, Jeferson, Airton; Zé Mateus, Potiguar, Júnior Todinho, Diego Jardel; Ruan e Oliveira. Técnico: Luan Carlos

Palpites Vila Nova x Brusque:

São duas equipes que vem deixando a desejar dentro de campo na Série B do Brasileirão. Por isso, o confronto entre Vila Nova e Brusque promete ser equilibrado do começo ao fim da partida.

De um lado, os goianos buscam escapar da zona de rebaixamento mas contam com a força da torcida em casa. Já os catarinenses também precisam do resultado para se afastar da degola enquanto torcem por tropeços também dos adversários.

Último jogo Vila Nova x Brusque

No dia 24 de outubro de 2021, na temporada passada, as equipes de Vila Nova e Brusque se enfrentaram pela última vez. O confronto foi válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Clayton, dois, e Diego Tavares, o Vila Nova levou a melhor por 3 x 2. Do outro lado, Garcez e Tony descontaram jogando em casa.