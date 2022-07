Onde assistir Vila Nova x CSA hoje, horário e escalação (15/07)

Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Vila Nova hoje! Nesta sexta-feira, 15 de julho, as equipes se enfrentam pela décima oitava rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio OBA, em Goiânia. Com início a partir das 21h30 (Horário de Brasília), confira onde assistir o jogo de hoje.

Ambas as equipe estão na zona de rebaixamento da competição precisando dos três pontos na rodada.

Onde assistir Vila Nova x CSA hoje?

O SporTV, Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Vila Nova e CSA hoje, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), nesta sexta-feira pela Série B do Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão aberta, o confronto só pode ser assistido através dos canais. Ambos estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, onde o torcedor deve obtê-los na programação. O Premiere, pay-per-view, é um pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade.

Online, o Globo Play, serviço de streaming, retransmite as imagens do futebol no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (FIFA) / VAR: Gilberto Rodrigues Castro

Como estão as equipes na temporada?

Lanterna da Série B, o Vila Nova acumula somente 13 pontos com uma vitória, além dos dez empates e seis derrotas até aqui na competição. O desempenho do time goiano também não tem animado a torcida, somando apenas dez gols marcados de 18 sofridos dentro e fora de casa. Sem vencer por onze rodadas, no entanto, mesmo se vencer hoje não escapa da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o CSA ocupa a vice-lanterna com 16 pontos, ou seja, passa pela mesma situação do rival. O elenco perdeu para a Ponte Preta na última rodada da Série B, somando oito rodadas sem vencer. Porém, diferente do elenco goiano, o CSA pode deixara a zona de rebaixamento se garantir os três pontos nesta sexta.

Os visitantes somam até aqui duas vitórias, dez empates e cinco derrotas.

Prováveis escalações de Vila Nova x CSA:

Escalação do Vila Nova: Tony; Moacir, Alisson, Renato, Willian; Rafael Victor, Pablo Roberto dos Santos, Matheuzinho, Arthur; Dyego e Daniel Amorim. Técnico: Allan Rodrigo Aal

Escalação do CSA: Marcelo Carne; Igor, Ton, Lucão, Diego Renan; Gabriel, Geovane, Giva, Yann; Osvaldo e Barcellos. Técnico: Alberto Valentim

Classificação da Série B do Brasileirão

Vinte equipes disputam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Contabilizando 38 rodadas, as equipes jogam em turno e returno com o acesso até a elite do futebol em jogo.

Ao fim do campeonato, os quatro primeiros colocados avançam para a Série A, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão do futebol brasileiro.

1 Cruzeiro – 38 pontos

2 Vasco – 34 pontos

3 Bahia – 30 pontos

4 Grêmio – 29 pontos

5 Sport – 26 pontos

6 Tombense – 25 pontos

7 Criciúma – 23 pontos

8 Novorizontino – 23 pontos

9 CRB – 23 pontos

10 Sampaio Corrêa – 22 pontos

11 Londrina – 22 pontos

12 Brusque – 20 pontos

13 Operário – 20 pontos

14 Ituano – 18 pontos

15 Chapecoense – 18 pontos

16 Ponte Preta – 18 pontos

17 Náutico – 18 pontos

18 Guarani – 17 pontos

19 CSA – 16 pontos

20 Vila Nova – 13 pontos

