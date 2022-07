Oito seleções disputam as quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino este ano

Tabela da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022 no mata-mata

A Tabela da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022 para o mata-mata já está definida. Oito seleções disputam a fase eliminatória em busca do título e a medalha de ouro em Bologna, na Itália, com dois confrontos por dia. A Seleção Brasileira de vôlei masculino está pronta para entrar em quadra e brigar pelo bicampeonato.

Confira como funciona as eliminatórias da Liga das Nações e as principais datas do torneio.

Tabela da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022: jogos do mata-mata

Oito equipes, incluindo a Seleção Brasileira, estão classificadas para as quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino. Disputada em Bologna, na Itália, essa é a primeira fase do mata-mata, seguido da semifinal e a final.

O Brasil, comandado por Renan Dal Zotto, briga pelo bicampeonato. Na temporada passada, venceu a Polônia na final e conquistou o primeiro título do torneio internacional. Mas para alcançar a final terá de passar pelos Estados Unidos na quartas.

O favoritismo este ano fica com Brasil, Estados Unidos, Polônia e Itália. Cada um delas terminou entre as oito melhore colocações da tabela.

Fique por dentro da Tabela da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022 e confira o chaveamento completo na fase eliminatória da temporada.

QUARTAS DE FINAL:

Estados Unidos x Brasil (1) – Quarta-feira, 20/07 às 13h

Itália x Holanda (2) – Quarta-feira, 20/07 às 16h

França x Japão (3) – Quinta-feira, 21/07 às 13h

Polônia x Irã (4) – Quinta-feira, 21/07 às 16h

SEMIFINAL:

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 4 – Sábado, 23/07 às 13h

Vencedor Semifinal 2 x Vencedor Semifinal 3 – Sábado, 23/07 às 16h

FINAL:

Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 – Domingo, 24/07 às 13h

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – Domingo, 24/07 às 16h

Classificação da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022

As equipes de Itália, Polônia, Estados Unidos, França, Japão, Brasil, Irã e Holanda se garantiram nas quartas de final da Liga das Nações.

No total, são dezesseis equipes brigando na primeira fase, onde apenas as oito melhores avançam. O Brasil terminou em sexto lugar com 24 pontos, somando oito vitórias.

Veja como ficou a classificação completa e final da Liga das Nações de vôlei masculino 2022.

1 Itália – 31 pontos

2 Polônia – 31 pontos

3 Estados Unidos – 27 pontos

4 França – 28 pontos

5 Japão – 27 pontos

6 Brasil – 24 pontos

7 Irã – 20 pontos

8 Holanda – 17 pontos

9 Argentina – 18 pontos

10 Eslovênia – 15 pontos

11 Sérvia – 14 pontos

12 Alemanha – 10 pontos

13 China – 9 pontos

14 Bulgária – 9 pontos

15 Canadá – 6 pontos

16 Austrália – 2 pontos

Onde assistir Liga das nações de Vôlei Masculino?

O torcedor pode assistir os jogos da Liga das Nações de vôlei masculino através do canal SporTV 2, no serviço de streaming Globo Play e pelo site do GE.

O canal do SporTV 2 é o grande responsável pelo torneio de vôlei. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora exibe todos os confrontos do mata-mata para todo o país. A Globo, canal aberto, só exibe os jogos do Brasil aos domingos de manhã.

Para acompanhar online, o torcedor pode assistir pelo Globo Play, streaming, responsável por retransmitir todos os jogos no aplicativo. Já os confrontos do Brasil, tanto feminino como masculino, o torcedor pode assistir de graça no portal GE (www.ge.globo.com).

