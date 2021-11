Onde assistir Vila Nova x Guarani AO VIVO e horário do jogo (7/11)

Vila Nova e Guarani se enfrentam neste domingo, 7, a partir das 18h15, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo será realizado no Estádio OBA, mas com transmissão da TV fechada. Saiba então onde assistir Vila Nova x Guarani hoje, ao vivo, e tudo sobre o confronto.

Onde assistir Vila Nova x Guarani hoje?

O jogo do Vila Nova x Guarani hoje ocorre a partir do horário das 18h15 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV3 e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 7 de novembro 2021

Local: Estádio OBA – Goiânia (GO)

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Vila Nova x Guarani hoje: Premiere e SporTV3

Como as equipes chegam ao jogo?

Sem perder há nove partidas nesta Série B, o Vila Nova conseguiu saltar na competição aos poucos e atualmente inicia a rodada na 10ª posição, com 43 pontos. São cinco de vantagem para a zona do rebaixamento.

Por outro lado, o Guarani venceu seus dois últimos confrontos e voltou a se aproximar das primeiras posições. O Bugre está com 52 pontos, em sétimo, mas a apenas dois pontos do CSA, atual quarto colocado.

Qual a provável escalação de Vila Nova x Guarani?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 18h15, a bola rola para o jogo do Vila Nova x Guarani hoje, que o torcedor poderá assistir na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende; Diego Tavares, Clayton e Alesson.

Guarani: Rafael Martins, Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Thales e Bidu; Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade e Régis; Júlio César e Bruno Sávio.

