Onde assistir Vila Nova x Londrina ao vivo e horário da Série B (12/08)

Abrindo a 24ª rodada da Série B do Brasileirão, saiba onde assistir Vila Nova x Londrina ao vivo hoje. Nesta sexta-feira, 12 de agosto, as equipes disputam no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, com horário marcado para começar às 19h (Horário de Brasília). Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Com apenas duas vitórias, o Vila Nova soma 20 pontos e está na lanterna. Já o Londrina está em 5º lugar com o total de 33 pontos.

Onde assistir Vila Nova x Londrina ao vivo hoje

O jogo do Vila Nova e Londrina terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV aberta, o confronto será exibido com exclusividade pelos canais em todo o país, disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. O Premiere, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade.

Online, o jogo será retransmitido pelo Globo Play, disponível em aplicativos de celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Sexta-feira, 12/08/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia

Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Quantas rodadas faltam para acabar a Série B?

Já foram 23 rodadas na Série B do Brasileirão, então agora só faltam 15 rodadas para terminar a temporada da segunda divisão do futebol brasileiro.

O Campeonato Brasileiro da Série B é realizado em 38 rodadas, em primeiro e segundo turno em pontos corridos, onde vitória vale 3 pontos, o empate 1 para os dois times e a derrota nenhum para o perdedor. Ao fim da temporada, o primeiro colocado é o campeão da temporada, enquanto os quatro primeiros avançam para a elite do futebol.

Já os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

