Brasil x Argentina cancelado: entenda o motivo

O anúncio de Brasil x Argentina cancelado pegou torcedores e apaixonados por futebol de surpresa. Nesta quarta-feira, 10 de agosto, a CBF confirmou a decisão de cancelar a partida marcada para setembro de 2022, após o clássico ser suspenso no ano passado na Neo Química Arena por agentes da Anvisa.

Brasil x Argentina cancelado em 2022

O clássico entre Brasil e Argentina, marcado para setembro de 2022, foi cancelado. Em comunicado publicado no site oficial, a CBF confirmou que vai aceitar o acordo proposto pela FIFA e AFA, a Associação Argentina de Futebol, para a Seleção Brasileira não jogar contra os argentinos.

A partida é válida pelas Eliminatórias da América do Sul pela Copa do Mundo de 2022. No entanto, em 5 de setembro do ano passado, agentes da Anvisa invadiram o gramado da Neo Química Arena, em São Paulo, com apenas 5 minutos de disputa por questões sanitárias.

O pedido de cancelamento foi feito pelo técnico Tite e o coordenador Juninho Paulista. O Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, acatou o desejo da comissão técnica.

Leia a seguir o comunicado completo do Presidente da CBF sobre Brasil x Argentina cancelado.

“Diante da posição da comissão técnica, vamos procurar neste momento a FIFA para que a partida não seja realizada. Não vou medir esforços para atender a comissão técnica. A nossa prioridade é conquistar o hexacampeonato no Catar. Se a partida não é recomendada pelo comando da Seleção, vamos investir para que a partida não ocorra”.

Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira de Futebol Masculino volta a jogar em setembro, mesmo após o confronto contra a Argentina ser cancelado. Trata-se de amistosos na Data FIFA, com função preparatória para a Copa do Mundo do Catar.

De acordo com o portal GE, o Brasil de Tite vai enfrentar a Tunísia em setembro, realizado na Europa. O outro jogo, entretanto, deverá ser contra uma seleção africana. O site do GE ainda definiu que os amistoso devem acontecer na França e Inglaterra, previstos para acontecerem nos dias 22 e 27 de setembro.

O técnico Tite vai utilizar os dois amistoso para escolher os seus jogadores do Mundial da FIFA, tanto com jogadores que estão na Europa e outros no Brasil.

Quando vai começar a Copa do Mundo do Catar?

A Copa do Mundo no Catar vai começar em 21 de novembro de 2022, com o jogo entre Senegal e Holanda, a partir das 07h, pelo horário de Brasília, no Estádio Al Thumama.

Serão trinta e duas seleções divididas em oito grupos de quatro times cada. A partir do sorteio da FIFA, elas foram separadas onde jogarão a primeira fase do torneio de seleções. Serão 3 rodadas por pontos corridos. No grupo A, o Catar integra ao lado do Senegal, Holanda e Equador.

O Brasil está no grupo G com Suíça, Sérvia e Camarões, estreando na quinta-feira, 24 de novembro, a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

